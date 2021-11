Maman comment tu m'as fait, j'suis Cabot

Bombe d'énergie et pannes de réveil

« Dans ce nouveau rôle, lorsqu'un attaquant essaie de déborder ou de me prendre de vitesse, je peux utiliser mes petites jambes, trouver le bon moment pour lancer ma jambe et récupérer le ballon proprement. Comme en plus, je sais que ça porte le public, ça me pousse encore davantage... »

« Jimmy, c'est le mec qui attire l'œil. Les gens se retrouvent en lui, car il ne calcule jamais. C'est un type sain. Quand en plus tu ne le brides pas, tu sais qu'il va t'offrir ce que tu veux. »

« Quand on aime le foot, on aime Jimmy Cabot »

Par Maxime Brigand

Un jour de juin, alors que le monde du foot a la tête à l'Euro et que ceux qui se fichent du foot tentent de comprendre quelque chose aux changements d'humeur du ciel, des hommes suent. Ils sont sur une pelouse de la Baumette, à Angers, et courent contre le temps, enfermés dans la guerre physico-psychologique que peut devenir le premier « Vameval » d'une saison. Non loin de son nouveau groupe, Gérald Baticle, arrivé en ville à la fin du mois de mai pour prendre la suite de Stéphane Moulin, est avec son staff. Il tourne et retourne les problématiques posées par son nouvel effectif. Une question est scotchée au centre de sa boîte crânienne : comment utiliser au mieux les qualités individuelles de ces types pour les faire briller collectivement ? Sous le soleil, Jimmy Cabot décide alors d'offrir une piste à son nouvel entraîneur en avalant comme un crocodile les paliers du test physique dans la roue du jeune Waniss Taïbi. Il s'arrête au vingt-et-unième., décrypte Baticle.Quelque temps après ce test brutal, Cabot, 27 ans, loué depuis le début de sa carrière pour sa capacité à dynamiter la moindre animation défensive adverse, se retrouve propulsé arrière droit au cours du premier match de préparation du SCO contre Niort. Baticle estime ne pas avoir besoin d'expliquer ce choix à son joueur et souhaite simplement tester ses aptitudes défensives. Ce qu'il ressort de cette rencontre est finalement clair :Mais que devient Jimmy Cabot, l'original ?Réponse : un joueur dont il est légitime de se demander s'il n'est pas aujourd'hui le meilleur à son poste en Ligue 1. Jonathan Clauss a beau briller de mille feux et être porté par une grande vague médiatique, le numéro 11 du SCO fait bien plus que regarder son homologue du RC Lens dans les yeux. Les chiffres vont dans ce sens, car si Clauss a offert une passe décisive de plus que Cabot (six pour le Nordiste, cinq pour l'Angevin), il est ensuite battu par la mobylette du Maine-et-Loire dans la majorité des autres catégories : le nombre de ballons touchés par match, le nombre de mètres gagnés avec le ballon (domaine où Cabot est le joueur de Ligue 1 le plus performant depuis le début de saison), le nombre de dribbles tentés et réussis par match... Après treize journées de championnat, l'ancien joueur de Lorient est même le joueur de Ligue 1 qui a tenté et réussi le plus de tacles (2,5 par match, 33 réussis depuis le début de saison) devant des experts du registre (Benjamin André, Romain Thomas, Laurent Abergel...).Alors que Gérald Baticle parle de lui comme d'un, ce qui se justifie par le fait que Jimmy Cabot est aussi le joueur angevin qui touche le plus de ballons et celui qui effectue le plus de pressions, l'intéressé, lui, se contente de sourire timidement :Ouf, le natif de la vallée de la Maurienne n'a pas totalement changé. Au contraire.À l'écouter et à écouter ceux qui l'ont croisé, Cabot a plutôt trouvé une chose et en a retrouvé une autre. Ce qu'il a trouvé : un poste où il peut être davantage face au jeu et ainsi faire parler sa vitesse, ses qualités de percussion et sa folie. Ce qu'il a retrouvé : le sourire, souvent en berne lors de la première saison du bonhomme à Angers., explique ce dernier.(en provenance de Lorient, NDLR)Il y a surtout des mecs comme ça, comme Jimmy Cabot, qui ne tourne à rien d'autre qu'à l'amour : celui de sa copine, elle aussi originaire de Savoie, celui d'un public qu'il aime électriser, celui de ses potes de longue date et de ses coachs., éclaire l'ancien directeur du centre de formation de Troyes, Claude Robin, qui a vu l'ado débarquer dans l'Aube à l'âge de 15 ans avant de l'avoir sous ses ordres en Ligue 1.Arrivé au foot après une première partie d'enfance dédiée à l'amour de la pétanque aux côtés de son père, ce qui explique qu'ilet qu'il concède encore des soirées passées devant les Masters, Cabot, passé par Lorient entre 2016 et 2020, a toujours vu le foot comme un spectacle et entretenu un rapport sacré avec son sport. L'ancien fidèle de la place du forum de Saint-Jean-de-Maurienne, qui se plaisait à transformer les arcades en but avec ses potes, dit :Président de l'association des 10 de province, Benjamin Nivet a tout de suite aimé le côtéde son ancien coéquipier et note :Ami de longue date du joueur du SCO, Henri Neveu, passé par le centre de formation de l'ESTAC et qui est aujourd'hui à Doha au sein de l'équipe billetterie du Mondial 2022, tranche en affirmant queCabot, lui, affirme surtout avoir réussi à construire au fil des années sa propre bulle dans un monde qui a longtemps été quasi uniquement peuplé de personnes quiet où il a notamment réussi à faire entrer des livres de développement personnel à la suite de sa rencontre avec Cécile Traverse, la femme de Jean-Marc Furlan, son ancien entraîneur à Troyes.Les Dieux voyagent toujours incognito,Henri Neveu poursuit :Admirateur du joueur, Furlan insiste sur lad'un élément qu'il n'a pas énormément utilisé lors de son époque troyenne et souffle que son évolution prouve queAujourd'hui, qui sait jusqu'où il ira ?, répond Claude Robin.Neveu, de son côté, rêve de voir son pote débarquer au Qatar à l'hiver 2022 avec l'équipe de France. Seule certitude : Jimmy Cabot, qui ramène pour le moment sa réussite à une histoire deet qui tient enfinselon Corentin Jean, n'a pas fini de sauter et faire sauter les barrières.