Javier Tebas, un justicier à deux vitesses

Le mercato clôturé, Javier Tebas repart en croisade. Et parmi les infidèles qu’il désire bouter hors d’Europe, un PSG auquel il reproche de venir fausser le jeu, voire de menacer le foot. Rien que ça. Bien sûr, dès qu’il est question de gros sous, chacun voit midi à son portefeuille et toute morale ne s’entend que dans son propre intérêt.

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medráno (@Tebasjavier) August 31, 2021

PSG, le mal incarné...

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG n’a donc pas laissé partir Kylian Mbappé vers le Real Madrid, après avoir pour sa part dépouillé le Barça, mais aussi l’Inter ou Liverpool. Il fut d’ailleurs bien un des seuls à s’autoriser une pareille orgie, sans contribuer à fluidifier le marché. Avec un budget qui semble infini, et son appétit toujours insatisfait, il est clairement devenu par sa politique de recrutement - à défaut de pouvoir le juger sur son palmarès européen - un des ténors de l’UEFA, dans un sport qui est désormais d’abord une économie. Cette réalité n’a pas échappé à son pire ou principal ennemi sur le Vieux Continent, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole. Mercredi sur Twitter, celui-ci n’a pas caché son amertume, voire son prochain combat :Cette menace à peine voilée ne doit pas être prise à la légère. L’homme pèse. Il a contraint les clubs domestiques à adopter plus de rigueur, une diète imposée qui, selon le Barça, explique son choix de se séparer de son enfant prodige Lionel Messi. Si ce sont essentiellement les petits clubs qui en font principalement les frais (la hiérarchie sportive n’a pas été fondamentalement chamboulée pour ces réformes) ou ont servi d’exemple, il est aussi vrai que la Liga a quelque peu changé de visage. Nous demeurons loin évidemment de la sobriété ou de la décroissance, mais, de fait, les chiffres et les déficits ont été ramenés à des dimensions bien plus présentables que ces dettes abyssales qui avaient pourtant permis aux grands d’Espagne (et de Catalogne) de régner en C1, voire en C3.Or voilà désormais que cet homme, dont les idées penchent plus qu’à droite et parfois plus catholique que le pape, entonne une belle rhétorique quasi gaulliste et régalienne. Un discours de plus ciblé vers un club de Ligue 1, un pays, pendant que le Real Madrid par exemple fut longtemps pointé du doigt pour ses dettes et l’indulgence de la Couronne, sans parler d’une fiscalité plutôt favorable. Reconnaissons tout de même à Tebas une certaine cohérence. Alors qu’il était déjà en guerre contre la Superligue, il en avait quand même profité pour glisser un tacle appuyé à ces clubs-états :On se rappelle que lors de l’arrivée de Neymar au PSG, le bonhomme avait dégommé les méthodes parisiennes avec son sens inimitable de la mesure., enrageait-il.Pour lui depuis lors, en osant un tel sacrilège, QSI s’était transformé en, au regard des montants déboursés. En revanche, pas un mot sur les 180 millions que le Real était prêt à lui transmettre pour s'offrir Mbappé.Il ne faudrait néanmoins pas résumer ces propos à de la com un peu aigrie. Il existe bien une bataille au sein du système capitaliste du foot. Elle oppose les anciennes versions « traditionnelles » des clubs, parmi lesquels Manchester United ou l’Atlético de Madrid qui peuvent par ailleurs se doper à l’aide de fonds d’investissement ou de propriétaires étrangers, et ces fameux clubs-états, dont la logique d'engagement financière, souvent à visée géopolitique ou de, est de nature à pouvoir déstabiliser le marché, mais aussi les rapports de force. Évidemment, dans ce petit jeu de pouvoir, personne ne veut céder son statut dominant. Les places sont déjà suffisamment chères, et les affaires se règlent en famille, comme lorsqu'il s'agit du fair-play financier., s’agaçait toujours Tebas le Juste. Le président de la Liga vante et promeut un modèle d’économie « sain » , ou ceux qui ont pu construire leur prévalence par deux décennies de surendettement se drapent en Père la Vertu., comme disait ce brave Marx. On peut trouver problématique que des États prennent une telle importance dans la vie du football européen, sans pour autant faire les yeux doux aux fonds de pension US, la Chine ou à CVC à qui Tebas a vendu 10% du capital de la Liga. Le diagnostic sur le foot est peut-être le bon, il faudrait dans ce cas aller au bout de la logique et du remède...