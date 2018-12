Il s’appelait Daniele Belardinelli

Daniele Belardinelli, un ultra de l’Inter âgé de 35 ans, est décédé ce jeudi matin après avoir été renversé par un van en amont d’Inter-Napoli. Un second couperet qui s'abat sur la nuque d'un football italien déjà amoché par l'affaire de racisme ayant touché Koulibaly pendant la rencontre.

1

À qui la faute ?

Davide, après Ciro

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la disparition de Davide Astori début mars, il était peut-être écrit qu'un autre drame endeuillerait le football italien quatre mois plus tard. Cet océan de tristesse, qui s’est abattu par vagues sur le récif de la Botte ces derniers mois, a donc encore une fois frappé à un moment où tout le monde ou presque ne pense qu’à profiter des siens. Une période de fêtes qui ne sera d’ailleurs plus jamais pareille pour la famille de Daniele Belardinelli.Cet amoureux de l’Inter âgé de 35 ans était «» selon ses proches, un champion de MMA et l’un des capos du groupe ultra «» de Varese, sa ville d'origine. Sa part d’ombre, celle qui l’a sûrement poussé à se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment mercredi soir à quelque encablures de San Siro, est d’avoir par le passé été interdit de stade pendant cinq ans pour des scènes de guérilla urbaine à Côme en marge d’un amical estival de l’Inter. Sa disparition n'en reste pas moins un drame, même si, contrairement à Astori, c’est dans la violence que Belardinelli s’est éteint.Lorsque son décès au sein de l’hôpital San Carlo est intervenu sur les coups de 10 heures ce jeudi matin, l’Italie était alors déjà aux fourneaux pour s’employer à régler l’affaire de racisme qui a touché Kalidou Koulibaly au cours de la rencontre Inter-Napoli . Le préfet de Milan, Marcello Cardonna, a alors tenté de livrer une première version des faits : «Bilan provisoire : un décès, quatre supporters napolitains blessés, trois arrestations. Un bilan lourd pour un simple match de football. «nerazzurri» avance Cardonna. Du côté de la FIGC et de son président Gabriele Gravina, la ligne de conduite est claire : «» Le temps est déjà venu d'avancer.Si tout ce beau monde se rejette la faute, c’est aussi et surtout parce que ce n’est pas la première fois qu’un supporter tombe en Italie après des affrontements. Il y a cinq ans, avant la finale de Coppa Italia entre le Napoli et la Fiorentina de 2013, le tifoso napolitain Ciro Esposito avait succombé aux blessures de l’arme à feu du Romanista Daniele De Santis . Contactée par Sky après la mort de Belardinelli, Antonella Leardi, mère de Ciro et fondatrice de l’association « Ciro vive » (Ciro vit, N.D.L.R) tire la sonnette d’alarme : «» Et qui n'est guère rassurant.