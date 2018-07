Y. Hadji : « Un but encaissé trop vite »

Le Maroc ne verra pas les huitièmes de finale. Battu par le Portugal (0-1) après l’avoir été par l’Iran (0-1), il est déjà éliminé. Pour Youssouf Hadji, l’ancien attaquant des Lions de l’Atlas, la déception est évidente. Mais pour le tout jeune retraité, cet échec ne doit pas tout remettre en cause...

« La différence, c’est qu’en face, ils ont Ronaldo . Tu as un buteur de ce calibre, cela change tout. »

« Maintenant, tu connais le bled comme moi... Il y a des gens qui vont forcément demander le départ du sélectionneur Hervé Renard . »

Oui, car le Portugal, on connaît : c’est bien organisé, solide, expérimenté. On encaisse un but trop vite, trop tôt, et encore sur un coup de pied arrêté, comme contre l’Iran. Quand tu as en face de toi un mec comme Cristiano Ronaldo , qui est une vraie machine à marquer, de la tête, du droit ou du gauche, il ne faut pas lui laisser un centimètre carré de liberté. À 0-1 au bout de quatre ou cinq minutes, tu sais que ça va être compliqué.C’est ce match de vendredi dernier qui me laisse le plus de regrets. Les Marocains ont sans doute cru que ce match serait le plus facile des trois. Et ils se sont mis pas mal de pression. Contre les Portugais, dans le jeu, c’était nettement mieux. Ils ont à mon avis rivalisé. La différence, c’est qu’en face, ils ont Ronaldo . Tu as un buteur de ce calibre, cela change tout. Le Maroc a eu des occasions. Il est aussi tombé sur Rui Patrício, qui a fait ce qu’il fallait. Pour l’instant, le Maroc n’a pas marqué un seul but.Oui. Face à une équipe aussi bien organisée, il ne faut pas systématiquement prendre autant de temps à construire, car on lui laisse le temps de se replacer. Avec un peu plus de spontanéité, on pouvait peut-être davantage la gêner. Les Portugais sont expérimentés, avec des joueurs qui jouent la Ligue des champions tous les ans. Ils savent casser le rythme. Mais encore une fois, même si je n’aime pas la défaite, je trouve que celle-ci n’est pas inquiétante. Au contraire.Les supporters marocains sont des connaisseurs. Je pense qu’ils ont vu que la sélection avait tout donné en Russie. Évidemment, ce serait bien de terminer sur une note positive contre l’Espagne, car repartir avec trois défaites, ce serait dur... Au niveau de la Fédération, les choses ont l’air bien définies. Maintenant, tu connais le bled comme moi... Il y a des gens qui vont forcément demander le départ du sélectionneur Hervé Renard Oui. Je pense – et j’espère – qu’il va rester. Même s’il est demandé. Il a qualifié le Maroc pour la Coupe du monde, il a fait une bonne CAN au Gabon. Les matchs amicaux avant la Coupe du monde ont été intéressants. Il bosse bien depuis qu’il est là. C’est un très bon coach. On a besoin de continuité, pas de tout remettre en cause parce qu’il y a eu une élimination au premier tour de la Coupe du monde...