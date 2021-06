Griezmann devient le troisième joueur français le plus impliqué sur un but en tournoi majeur

Joueurs français?? les plus impliqués sur un but en tournoi majeur:18-Michel Platini(14 réalisations,4 passes décisives)16-Just Fontaine(13 réalisations,3 passes décisives)16-ANTOINE GRIEZMANN(11 réalisations,5 passes décisives) #FRASUI — Stats Foot (@Statsdufoot) June 28, 2021

Grizou un peu plus dans l'histoire des Bleus.Passeur décisif sur le deuxième but de Karim Benzema, Antoine Griezmann a délivré sa 22passe décisive sous le maillot de l'équipe de France, sa première dans cet Euro. Déjà buteur face à la Hongrie lors de la phase de poules, le Barcelonais est désormais impliqué sur 16 pions lors des tournois majeurs (11 buts, 5 passes décisives). Il rejoint Just Fontaine à la deuxième place des joueurs français les plus impliqués lors d'un Euro et d'un Mondial (13 caramels et 3 offrandes). Le numéro 7 des Bleus n'est plus qu'à deux unités de Michel Platini, décisif sur 18 buts (14 réalisations, 4 passes décisives).Ça mérite bien une ovation de l'Arena Națională de Bucarest.