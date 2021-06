Buffon de retour à Parme

HB

Gigi Buffon retrouve son premier amour.Comme pressenti depuis quelques jours de l'autre côté des Alpes, Gianluigi Buffon est de retour à Parme. Le vétéran de 43 ans retrouve le club parmesan où il s'était révélé entre 1995 et 2001 avant de rejoindre la Juventus. Dans une vidéo à la mode hollywoodienne publiée sur les réseaux sociaux du club d'Émilie-Romagne, on voit Buffon s'introduire dans le stade Ennio-Tardini et déterrer une coffre dans lequel se trouve son costume de Superman (en référence au tee-shirt qu’il portait sous son maillot) ainsi qu’une vieille photo rappelant l’âge d’or de Parme. Gigi s'était déjà forgé un petit palmarès à Parme, remportant une Coupe et une Supercoupe d'Italie ainsi que la C3 en 1999.Prends ça, Vitorino Hilton.