Getafe trop généreux en Catalogne

Capitale de la Catalogne (3-4-1-2) : Gardien 1 - Défenseur 1 (Défenseur 4, 45e), Défenseur 2 (Milieu 5, 45e), Défenseur 3 (Défenseur 5, 74e) - Milieu 1, Milieu 2, Milieu 3, Milieu 4 (Milieu 6, 64e) - Milieu offensif 1 - Attaquant 1, Attaquant 2. Entraîneur : Un entraîneur.



Getafe (5-4-1) : Soria - Chema (Miranda, 75e), Chakla, Djené, J. Iglesias, D. Suárez - Cucurella (Akurugu, 45e), Aleñá (Abdulai, 45e), Maksimović (Arambarri, 45e), Kubo - Ángel (Unäl, 63e). Entraîneur : José Bordalás.

Cadeaux en pagaille.Après avoir tenu en échec les deux équipes madrilènes de Superligue, Getafe est venu en Catalogne avec l'ambition de refaire le coup. Pas de chance, un sextuple Ballon d’or avait lui aussi envie de faire un bon match. Score final : 5-2, et une quinzième place qui devient dangereuse pour les hommes de José Bordalás. Il ne fallait pas traîner pour allumer sa télévision, puisque la rencontre est partie sur les chapeaux de roues, Getafe voyant sa barre transversale trembler très tôt après un pétard du 10 adverse (4). Quatre minutes plus tard, il règle la mire et plante son premier pion. À la suite d'un bel enchaînement côté gauche, le défenseur 1 des Bleu et Grenat est contraint de pousser le ballon au fond de ses propres filets. Les joueurs de la banlieue de Madrid tiennent à repartir avec le trophée du plus beau but gag de la saison, et répondent à merveille à l'offrande adverse : Sofian Chakla envoie une passe en retrait à son gardien, mais les deux ne se comprennent pas du tout et voient le ballon rouler tout doucement dans le butAprès avoir failli plusieurs fois (16, 20, 33), l'Argentin du club catalan tire sur le poteau, mais est tout heureux que le ballon lui revienne sur son pied gauche. En deuxième mi-temps, peu d'actions à se mettre sous la dent. Le triple changement de Bordalás au retour des vestiaires rend son équipe un peu plus offensive, Enes Unâl est victime d'une grosse semelle dans la surface et se fait justice lui-même en transformant le penalty. Le fautif se rattrape ensuite d'un coup de casque sur corner. Dernier cadeau de la soirée, Getafe offre un penalty à son adversaire. Habituellement solides en défense,ont cédé trop facilement ce jeudi.Sept buts dans un match de Getafe, c'est un exploit.