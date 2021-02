Franz Beckenbauer ne sera pas poursuivi pour l’attribution du Mondial 2006

Media release from the adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee: https://t.co/Ht5CmnaYmr — FIFA Media (@fifamedia) February 25, 2021

La Franz remporte finalement la Coupe du monde 2006.Franz Beckenbauer peut souffler. Le double Ballon d'or et ancien directeur du comité d'organisation de la Coupe du monde 2006 avait été soupçonné de corruption pour avoir reçu «» .La FIFA avait donc ouvert une enquête interne en 2015 sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde 2006 à l'Allemagne, lorsque le magazine localavait accusé le pays d'avoir utilisé un fonds secret de 10 millions de francs suisses pour acheter des voix et obtenir l'organisation de la compétition.Mais l'instance mondiale du football a statué et annoncé dans un communiqué que «» .Et l'attribution de la finale à l'Italie ?