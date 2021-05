Franco Battiato, mort d’un romantique de la chanson et du ballon

Véritable star de l’autre côté des Alpes, Franco Battiato était un génie musical capable d’exceller tant dans le domaine de l’expérimental que celui de la pop grand public. Décédé des suites d’une longue maladie à 76 ans ce mardi, chez lui en Sicile, ce touche-à-tout portait (discrètement) le football dans son cœur et a même revêtu une fois le maillot de la sélection nationale. Hommage.

2

Vidéo

Mondiali 82.Prima di ogni partita, per caricarci, ascoltavamo sempre una canzone, solo quella, a tutto volume:Cuccurucucù Paloma.Grazie di tutto Maestro.#Battiato pic.twitter.com/iAwqJzoXxy — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) May 18, 2021

Pas les croisés, tu connais

Viva il calcio romantico!

Par Julien Duez

Photos : Page Facebook Franco Battiato Archive

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce samedi, au moment où débutera la finale du 65concours Eurovision de la chanson, nos voisins transalpins auront forcément un petit pincement au cœur en repensant à celui qui les avait représentés en 1984 : Franco Battiato. Cette année-là, le natif de Riposto (Sicile) termine à la cinquième place avec(Les trains de Tozeur en VF). Un morceau interprété en duo avec la chanteuse Alice, vainqueure du Festival de Sanremo trois ans plus tôt et qui, tant par sa structure musicale que ses paroles, se démarque du magma de pop sucrée, caractéristique de l’événement.Depuis la sortie de son premier 45 tours, offert en supplément d’un magazine de mots-croisés (un passe-temps dont il était friand) dans les années 1960, Battiato est passé par toutes les étapes de la création musicale. Sa carrière, longue de cinq décennies, démarre par des compositions expérimentales (il compte même parmi les premiers musiciens acquéreurs du synthétiseur VCS 3, que les fans de Pink Floyd connaissent par coeur), avant d’opérer un virage à 180 degrés à la fin des années 1970, comme il le racontait au Monde en 2013 : «» Le pari de la synthpop s’avère gagnant : son album(La voix du maître) se vend à plus d’un million d’exemplaires, une première pour un disque italien. Ses concerts se jouent tous à guichets fermés et Battiato peut désormais laisser libre cours à sa créativité : opéra lyrique, rock progressif, électro, new wave, mais aussi, théâtre, peinture et scénarios de films, rien ne lui échappe. Son héritage musical comprend une trentaine d’albums studio et une montagne de tubes intergénérationnels, dontetne sont que quelques exemples. Sans oublier l’immense, qui accompagna la sélection nationale italienne dans son triomphe au Mondial 1982, comme le rappelait Marco Tardelli dans un tweet en hommage auDit autrement, Battiato a toujours eu du nez pour flairer la bonne direction à prendre. Et ce nez, qu’il avait proéminent, vient de son autre amour : le football. Comme tous les gamins de la Botte, Franco était un amoureux du ballon rond et ni sa, ni sa, qui l’ont élevé pendant son enfance, n’ont rechigné à l’inscrire dans le club local. D’abord milieu défensif, puis libero (il prétend avoir été l’un des premiers à occuper ce poste en Sicile), c’est à l’âge de 12 ans qu’un événement survenu sur le rectangle vert va changer son physique à tout jamais :, racontait-il à laen 1997."Si je l'avais vu tout de suite, j'aurais pu arranger la fracture. Maintenant, je ne peux plus rien faire". »Malgré son pif reconnaissable entre mille, Battiato continue de taper le cuir avec Riposto, mais l’aventure s’arrête prématurément à dix-sept ans, non pas à cause d’une blessure aux croisés, mais parce que l’entreprise qui finançait le club a retiré ses billes juste après l’accession en Promotion, l’antichambre de la Serie D. Rageant, mais par la suite, la région sera bien représentée par l’un de ses anciens adversaires époque un certain Pietro Anastasi qui, pour l’anecdote, a manqué le Mondial 70 à cause d'un coup reçu dans le bas ventre par l’un des masseurs de laqu'il s'amusait à charrier. Franco, lui, a roulé sa bosse dans la musique et c’est à ce titre, le 6 juin 1985, qu’il est appelé à San Siro pour revêtir le maillot de l’équipe nationale des chanteurs, à l’occasion d’un match amical contre la sélection féminine italienne. Une rencontre qui sera sa dernière apparition sur un terrain et qu’il n’oubliera pas de sitôt, comme il l’évoquait dans une autre entretien, rapporté par le magazine: «Un souvenir qui prête à sourire mais qui prouve bien que Franco Battiato ne s’est pas trompé dans son choix de carrière. Pourtant, dans sa jeunesse, il aurait été «(Giacinto Facchetti, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du foot italien, N.D.L.R.)"Posa a pipa !"» Loin d’être un chambreur, adepte du jouer juste, Battiato regrettait, toujours dans la, les dérives mercantiles du sport-roi et «[qui][...]» Pas étonnant donc, quand on lui demandait quelle était son équipe préférée, de l’entendre répondre «» Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et laa prouvé qu’il était possible de cumuler les deux. De là où il est maintenant, Franco Battiato appréciera sûrement.