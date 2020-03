Florent Mollet : « On n'est pas les plus démunis, il faut penser à ceux qui souffrent »

Depuis sa maison, le milieu de terrain offensif de Montpellier, Florent Mollet, fait le point sur sa vie quotidienne et rappelle les gestes à adopter en cette période de confinement. Avec une grosse dose de bon sens et de consignes à respecter.

Propos recueillis par Andrea Chazy

C’est compliqué. D’habitude, on se lève, on va à l’entraînement et on a du temps libre l’après-midi pour s’aérer l’esprit. C’est perturbant. En ce moment, je continue de me lever tôt pour éviter les grasses matinées. Je vais courir un peu, et ensuite, je reste confiné. Mais c’est pour tout le monde pareil, et j’ai de la chance d’avoir une maison, quand même. On n'est pas les plus démunis, et il faut penser à ceux qui souffrent. J’en profite aussi pour faire des trucs que je ne fais pas d’habitude quand je vais à l’entraînement.J’essaye de faire les papiers, je m’occupe un peu plus des tâches ménagères, du rangement, du jardin. Je ne fais plus de sieste, ce qui me coupait ma demi-journée en temps normal. Je joue davantage aux jeux vidéo aussi, comme... D’habitude, je n’y joue quasiment jamais, mais là, j’en fais entre une heure et une heure et demi par jour.Je ne vis qu’avec ma femme, donc elle m’a tous les jours à la maison. Sur ce point-là, ça ne change pas grand-chose, parce qu’elle travaille aussi et elle est indépendante. On est habitués à vivre ensemble, à se voir régulièrement à la maison même en temps normal où j'ai entraînement la semaine et match le week-end. Mais en ce moment, on peut profiter davantage le matin, prendre nos petits-déjeuners ensemble par exemple.On a arrêté l’entraînement le 13 mars, puis on a eu quatre jours sans rien. Chacun a fait à sa sauce pendant cette période. De mon côté, j’ai continué en individuel. Mardi, on a tous reçu un mail avec un programme individualisé par groupe de VMA qui se termine dimanche. Et on devrait en recevoir un nouveau dimanche, pour la semaine qui arrive.. Dans mon jardin j’ai de la place, mais de là à tirer des coups francs... En revanche, j’ai un stade à 200 mètres de chez moi. Je pourrais y aller dans la semaine, pour avoir un peu plus d’espace et rester en contact avec le ballon. Même s’il faut penser aux règles de confinement avant tout. C’est la priorité aujourd’hui.Il faut se respecter soi-même, et surtout respecter les autres. Si chacun pensait comme moi, le nombre de contamination diminuerait beaucoup plus vite. Le gouvernement fait déjà beaucoup de choses pour que ça s’arrête le plus vite possible. Mais il y a des gens qui ne respectent pas les consignes et c’est très dommageable. Quand on regarde la télé, on voit que les hôpitaux sont déjà surchargés, qu’il y a de plus en plus de morts. Les infirmiers, docteurs et médecins souffrent et il ne faut pas oublier qu'eux aussi peuvent attraper le virus et mourir. Il faut prendre conscience de la situation, que c’est beaucoup plus qu’une simple grippe. Que ça ne touche pas seulement les personnes âgées, mais n’importe qui. Il faut se discipliner, écouter ce qu’a dit le président, et rester le plus confiné possible. On voit déjà beaucoup de choses anormales, comme dans les supermarchés où les gens se battent. Si un jour ça empire, ce sera l’anarchie. Personne ne souhaite en arriver là. Le message que je veux faire passer, c’est : « Restez chez vous ! Écoutez le gouvernement et tout ira bien par la suite. »Pas trop avec mes coéquipiers, mais j’en parle régulièrement avec mes amis. Certains sont patients, d’autres n’ont pas la chance d’avoir de maison. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Pour tout le monde, même pour toi, c’est compliqué à vivre. On est tous dans la même galère, il faut rester soudé et on va finir par faire partir le virus.On finira par en rire de cette situation. Bon, pour l’équipe de France, ce sera quand même compliqué. La bonne nouvelle, c’est qu’on va potentiellement pouvoir finir ce championnat. En le finissant, tout le monde sera gagnant. Mais encore une fois, il faut que le virus ne soit plus là et c’est l’essentiel. Le foot est secondaire lorsqu’il y a des vies en jeu. Le report de l’Euro est une bonne décision à mon sens.Pour innover, j'aimerais bien faire un bon gâteau au chocolat. Je n’ai pas trop l’habitude d’en faire, et ce serait marrant de voir le résultat.