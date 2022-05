Villefranche, le baume des Tigres

Passé à un petit quart d’heure de la montée en Ligue 2 la saison dernière, le FC Villefranche-Beaujolais s’est offert une seconde chance au prix d’une saison encore meilleure que la précédente. La plus aboutie de son histoire récente... pour le moment.

Saison record, mais toujours dehors

Barrages infranchissables

Par Clément Barbier

Il est des gares où, contrairement à la légende, le train peut passer deux fois. Ce sera le cas à Villefranche, qui a raté le wagon de la Ligue 2 pour un petit quart d’heure, il y a de cela tout juste un an. Souvenez-vous : au moyen d’une folle deuxième partie de saison, les Tigres caladois s’offraient le luxe de disputer un barrage d’accession face aux Chamois niortais , perdu à la défaveur de la règle du but à l’extérieur, après avoir craqué dans le dernier quart d’heure du match retour (3-1 à Villefranche, 0-2 à Niort). Mais la vie offre à l'autre club du Rhône une revanche : de nouveau troisièmes, Hervé Della Maggiore et sa troupe se frotteront cette fois à Quevilly-Rouen Métropole.Ceux-là ont bien eu raison de penser que la locomotive pouvait revenir. Et pour cause : Villefranche a réalisé sa meilleure saison au XXIsiècle, et malgré un total supérieur de dix points par rapport à l’exercice précédent, le FCVB a encore terminé à la troisième place. 65 points, d’ailleurs, c’est un total qui aurait permis à n’importe quelle équipe de troisième division de connaître les joies de l’accession directe, depuis le passage du National à 18 clubs – la saison 2014-2015 exceptée., confie l’entraîneur caladois, Hervé Della Maggiore.Et parmi ces touches, il y eut Simon Elisor et ses 17 buts. L’attaquant, arrivé en prêt de l’AC Ajaccio pour compenser les départs d’Arnold Garita (à Bourg-Péronnas) et Serge Désiré Azankpo (à Dunkerque), a même réussi à planter douze fois lors de ses douze dernières apparitions. Il y eut aussi le prêt au beau milieu de l’hiver de Malcom Bokele, venu de Bordeaux, et celui de Florent Da Silva, de Lyon, auteur de sept passes dé sur la seule deuxième partie de saison. Mais le technicien caladois refuse de mettre un nom en avant plutôt qu’un autre.(quatre défaites de suite, NDLR), analyse Della Maggiore.Ce mardi, Hervé Della Maggiore se retrouve face à un destin qui lui a échappé à trois reprises. Une porte fermée devant lui à double tour. Celle des barrages, dont il n’arrive pas à trouver la clé pour faire sauter le verrou. Dans son trousseau, il y avait pourtant la clé de Bourg-en-Bresse, puis celles du Gazélec et donc de Villefranche. Aucune n’a ouvert la porte merveilleuse. En 2018, le FBBP 01 ne résiste pas à Grenoble (1-2, 0-0) et descend en National ; un an plus tard, son Gazélec craque face au Mans (2-1, 0-2) sur un incroyable retourné dans le temps additionnel et subit la relégation à son tour. L’année dernière, il échoue donc face à Niort avec le FCVB (3-1, 0-2). Mais Hervé Della Maggiore ne fait pas du tout de cette malédiction une fixette., se souvient HDM.Y croire, à ce stade, relève de l’euphémisme. Le jeu en vaudra de toute façon la chandelle.(une seule saison en D2, en 1983-1984, NDLR), concède Hervé Della Maggiore. Restera, le cas échéant, la question du stade : le FC Villefranche-Beaujolais ne pourra pas étrenner son stade Armand-Chouffet en Ligue 2, car non homologué. Sont sur la table les propositions du Groupama Stadium (trop grand, trop cher !) et du stade Jean-Laville de Gueugnon (trop loin !). Le sujet est digne d’un casse-tête, mais justement, les Tigres caladois adoreraient se remuer les méninges.