Benzema, ce costume de héros lui va si bien

Trois jours après son festival face à la Belgique, Karim Benzema a récidivé face à l'Espagne en égalisant d'une sublime sucrerie. Mieux que ça, avec cette victoire en Ligue des nations, le Madrilène a réalisé l’un de ses rêves : gagner un trophée avec l’équipe de France.

45

Le boss de l’attaque, c’est lui

Donnez-lui ce Ballon d’or !

Karim on t’aime pic.twitter.com/8Vxu4dficT — Équipe de France (@equipedefrance) October 10, 2021

Par Analie Simon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au coup de sifflet de la finale victorieuse de la Ligue des nations face à l’Espagne (1-2), une grande partie des regards dans l’enceinte de San Siro étaient braqués sur le numéro 19 de l’équipe de France. Quelques secondes après la libération, la joie de Karim Benzema est significative. Poings levés et regard vers le ciel, KB19 a transformé son rêve en réalité : il est revenu en équipe de France pour y gagner son premier trophée international., a expliqué le buteur des Bleus au micro de M6 après la rencontre.Celui qui avait assisté de loin à la folie de Moscou, il y a déjà trois ans, tient désormais sa revanche. Et quelle revanche ! L’attaquant français s’est démené de tout son long lors de cepour aller chercher le Graal dans les entrailles du temple milanais. La France encaisse un but quelques secondes après avoir fracassé la barre par Theo Hernández ? Pas de souci, Karim Benzema sort dans la foulée un chef-d’œuvre de frappe enroulée dans la lunette d’Unai Simón pour remettre son équipe sur de bons rails.S’il n’est pas directement impliqué sur le deuxième pion de Kylian Mbappé, lea une nouvelle fois prouvé qu’il était un maillon essentiel de cette équipe de France. Cerise sur le gâteau, il a même été élu homme du match. Trois jours plus tôt, qui a encore sorti les Bleus d’une mauvaise passe face à la Belgique ? Dos au mur après une première période catastrophique, la bande à Deschamps doit son salut à la frappe du gauche en pivot de son attaquant pour réduire le score. La suite, on la connaît. D’ailleurs, ses coéquipiers n’ont pas tardé à valider ce retour en grâce., expliquait Hugo Lloris devant la presse à la veille de la finale.En matière de statistiques, difficile de faire mieux pour le Madrilène. Depuis son retour sous le maillot bleu face au pays de Galles le 2 juin dernier, KB19 a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en onze rencontres. De quoi revenir à une petite longueur de David Trezeguet (34 buts), à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Ses stats en sélection confirment également la saison canon du capitaine du Real, auteur de neuf pions et sept passes décisives en huit matchs depuis le début du cru 2021-2022. Considéré comme LA star de la Liga depuis le départ de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Karim Benzema veut désormais accrocher une nouvelle étoile, en allant chercher le Ballon d’or.Nommé parmi les 30 finalistes, le Français ne cache pas son ambition : il veut le gagner., confiait l’ancien Lyonnais sur M6. Avec cette Ligue des nations, KB19 a désormais un cinquième as dans sa manche, et compte bien l’utiliser pour succéder à Zinédine Zidane, dernier Français à avoir arraché la récompense individuelle suprême. C'est ça, la marque des grands.