Eugénie Le Sommer et Amandine Henry absentes de la liste des Bleues

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les matchs France – Kazakhstan et France – Pays de Galles #FiersdetreBleues pic.twitter.com/ArFflbGIYZ — Équipe de France (@equipedefrance) November 18, 2021

AL

Snobées comme jamais.Corinne Diacre a dévoilé sa liste de 24 joueuses pour affronter le Kazakhstan le 26 novembre prochain, puis le pays de Galles quatre jours plus tard. Pour ce rassemblement, des habituelles cadres de la sélection manquent toujours à l'appel. Eugénie Le Sommer, dont les playoffs viennent de se terminer avec son club américain d'OL Reign, est absente, tout comme Amandine Henry dont la relation avec sa sélectionneuse est loin d'être au beau fixe. Sans surprise, Wendie Renard, touchée à la cuisse depuis mi-septembre, manquera également ces deux rendez-vous.Élue meilleure joueuse de première division au mois d'octobre, la Lyonnaise Selma Bacha n'a pas non plus été sélectionnée. On notera néanmoins le retour de Griedge Mbock après plus d'un an et demi sans avoir été appelée. Interrogée en conférence de presse sur l'affaire Hamraoui, Corinne Diacre a préféré botter en touche :Une sortie à Clairefontaine pour changer d'air.