Erling Haaland, un dernier frisson à l'heure du Klassiker

Le Borussia Dortmund vivra sans doute le dernier moment fort de sa saison ce samedi contre le futur champion. Un déplacement à Munich, pour valider la deuxième place et retarder le sacre du Bayern. Pour marquer le coup, aussi, du côté d'Erling Haaland. Après deux ans et demi dans la Ruhr, l'international norvégien devrait changer d'air. Ne lui reste plus qu'à martyriser ses adversaires, comme il a l'habitude de le faire, en attendant la conclusion de son transfert.

Par Quentin Ballue

Unn'est jamais anodin. Encore plus quand il peut sceller l'identité du futur champion d'Allemagne. Une victoire, et le Bayern décrochera son 32. Le champagne est gardé au frais à l'Allianz Arena. Mais le Borussia Dortmund espère qu’il y restera. Avec neuf points de retard sur le leader, et autant d'avance sur le troisième, le BvB n'a plus grand-chose à jouer, à part se muer en poil à gratter. L’occasion pour Erling Braut Haaland de gâcher la fête attendue en Bavière, et de repousser la douche à la bière de Julian Nagelsmann. Unque le buteur en série aura à cœur de marquer, puisqu'il s’agira certainement de son dernier.Objet de bien des convoitises et annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Barça ou encore du Paris Saint-Germain, le géant semble particulièrement proche de Manchester City. Il y a quelques jours, leévoquait déjà un accord sur un contrat avoisinant les 600 000 euros par semaine, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de Premier League. Et ce qui le placerait dans les traces de son père Alf-Inge,de 2000 à 2003. Avant de le croiser en quarts de finale de la C1 l’an passé, Guardiola avait ouvert la boîte à bisous :Le Catalan s'est montré beaucoup moins loquace mardi en refusant d'évoquer le sujet en conférence de presse, signe que le club travaillerait peut-être actuellement à la finalisation du dossier. Relativement abordable qui plus est, puisqu'il disposerait d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. Un avant-centre capable de dépasser allègrement la barre des 30 buts par saison, profil qui manque à l'effectif de Pep Guardiola depuis Sergio Agüero. Un pur numéro 9 pour compléter le puzzle, tuer les défenses et éliminer la concurrence.Après 30 journées de championnat, Erling Haaland n'a marqué que 18 buts. Évidemment, il y a un « mais » : le Norvégien n'a joué que vingt matchs de Bundesliga. Son ratio de 0,9 but par rencontre est là pour le rappeler : le cyborg reste d'une efficacité mécanique. Seul Robert Lewandowski fait mieux avec 1,07 but par match de championnat. En revanche, Haaland marque tous les 4 tirs, contre 4,3 pour le Polonais. Une bête,dixit son entraîneur Marco Rose., confiait pourMaynor Antunez, qui avait vu Haaland claquer un nonuplé Absent plus d'un mois à l'automne à cause d'une hanche capricieuse, le natif de Leeds a enchaîné les pépins physiques cette saison. Des mésaventures qui l'ont privé, entre autres, de la moitié de la phase de poules de Ligue des champions et du barrage de Ligue Europa face aux Rangers. Résultat : seulement 26 matchs disputés toutes compétitions confondues, mais 25 buts et 7 passes décisives. À 21 ans, faut-il le rappeler. En élargissant un peu plus la focale, le phénomène a posé 82 pions en 85 apparitions depuis qu'il a rejoint Dortmund en janvier 2020, raflant au passage moult records de précocité et d'efficacité., rappelait le père du Golden Boy en décembre 2020. Cela tombe bien : le Borussia reste sur sept revers dans leet n'a plus battu le Bayern depuis la Supercoupe d'Allemagne disputée en août 2019. Déjà buteur à cinq reprises en six matchs face au, Haaland vient tout juste de retrouver le chemin des filets avec un doublé contre Wolfsburg. Benjamin Pavard, Niklas Süle et leurs coéquipiers ont intérêt à avoir le cœur bien accroché.