En direct : Le Pen - Macron

BINGO !

CSC :

- Emmanuel Macron répète qu'il n'y a pas de « vote contre » , tous ceux qui mettront son nom dans l'urne le feront POUR lui.

- Emmanuel Macron propose de repousser la retraite à 76 ans, tant qu'à faire.

- Marine Le Pen promet que son père sera au gouvernement.

- Marine Le Pen avoue qu'elle a lu le Coran et qu'il y a des passages pas mal

- « Moi presidente, il n’y aura plus de salamalikoum »

- Emmanuel Macron annonce la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.



Tacles assassins :

- Carte « Constitution »

- Carte « McKinsey »

- Carte « Mondialisation contre nationalisation »

- Carte « Président des riches »

- Carte « Racisme »

- Carte « Mandat catastrophique »

- Carte « Toujours les mêmes idées depuis 30 ans »

- « J'ai éborgné des gens, et même si votre père est borgne, cela ne vous rend pas plus légitime à me critiquer. »

- « Je ne vous ai pas coupé la parole donc laissez-moi finir »

- « Vous êtes complètement coupé(e) des vraies préoccupations des Français »



Hors-jeu :

- Le voile

- L'immigration

- Un chiffre tellement gros qu'on dirait un maillot du Malawi

- N'importe quelle citation du général De Gaulle

- Un bafouillement tellement intense que l'autre en profite pour lui piquer la parole



Jonglage :

- Une réponse de plus de 4 minutes

- « Monsieur Macron »

- « Madame Le Pen »

- « Madame Salamé »

- « Monsieur Bouleau »

- L'un des candidats appelle Léa Salamé « Anne-Sophie Lapix »

- Emmanuel Macron assure que le Cholismo n'est pas mort, que le cholismo vit toujours

- Emmanuel Macron enjoint à Kylian Mbappé de signer à Marseille



Feintes :

- La réponse ne répond pas du tout à la question posée

- Emmanuel Macron demande où en est OM-Nantes

- Marine Le Pen diffuse une vidéo de chat

- « C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée »

- « Vas-y on sort et on se tape ! »



Simulations :

- « Je n'ai jamais méprisé les Français »

- « L'écologie est un sujet essentiel »

- « L'égalité homme-femme sera la grande cause de ce quinquennat »

- « Je comprends les problèmes des Français »

- « J'entends la colère qui gronde et croyez-moi que je n'y suis pas insensible »



Célébrations :

- Sourire de Ribery

- Sourire de Ronaldo

- Emmanuel Macron déboutonne sa chemise pour laisser entrevoir sa toison torsale

- Marine Le Pen sort sa marionnette de ventriloque à l'effigie de Zemmour

- « SUUUUUUUUUU ! »



Streaker :

- Manuel Valls vient rappeler qu'il est dispo pour un ministère

- Nicolas Sarkozy demande si on peut encore boire du Banania

- Anne-Sophie Lapix ouvre sa chaîne Twitch pour commenter le débat en live

- Une stagiaire vient fact-checker en direct ce qui vient de se dire

- Un militant écolo vient s'accrocher la gorge avec des serre-flex au projecteur

- Nathalie Arthaud surgit pour renverser l'ordre établi

- Jean-Luc Mélenchon vient négocier Matignon en plein direct



Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les conditions de jeu sont idéales. Le plateau est chauffé à tout pile 17 degrés, les pupitres sont séparés de 2,50 mètres et les arbitres seront à quatre mètres des deux acteurs. On devrait donc voir du jeu inch'allah.Et comme dans tous les lives, on n'oublie pas les traditions : un lien pour les pirates et un petit prono.Pour pimenter les débats, on vous a préparé un petit bingo en bas de ce live, n'hésitez pas à crier dès que vous entendez une puce qui est mentionnée par l'un des deux candidats.Du côté Macronien, on annonce une compo très défensive en 5-4-1, il faudra au moins ça pour résister aux coups de boutoir du très offensif camp Lepeniste qui devrait afficher un 3-4-3 bien méchant.Lors du match aller en 2017, le FC EM s'était largement imposé après que l'AS MLP a pris le bouillon, mais cette manche retour pourrait s'annoncer bien plus serrée.Bienvenue à ce débat de l'entre-deux-tour entre l'AS MLP et le FC EM qui risque de peser très lourd pour le deuxième tour de cette présidentielle ce dimanche.Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Françaises, Français, Belges, Belges, Suisses, Suisses, SoFootiens, SoFootiennes, d'ici ou d'ailleurs, BONSOIR !