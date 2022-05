En direct : La cérémonie des Trophées UNFP

Après deux éditions annulées, le foot hexagonal se réunit de nouveau (au Pavillon Gabriel, à Paris) pour honorer ses étoiles. Malaises, séquences cultes, cracks à la pelle, scandales sur les lauréats, langue de bois, Kylian Mbappé : on devrait encore une fois en prendre plein les mirettes. Ou pas ?

21h42 : ET C'EST POUR BENOIT BASTIEN !

Adil Rami visiblement en très grande forme aux #TrophéesUNFP... ?? pic.twitter.com/isDgw3BPnM — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 15, 2022

Un onze-type qui a vu la vie en rose cette saison ?Une cuvée 2021-2022 qui a fière allure, n'est-ce pas ? Félicitations aux lauréats ?#TropheesUNFP pic.twitter.com/S0qRWpocgT — UNFP (@UNFP) May 15, 2022

21h29 : BENJAMIN LEROY ET BRANCO VAN DEN BOOMEN SONT SACRÉS EN LIGUE 2 ! Pour ce dernier, c'est évidemment tout sauf une surprise. Et pour Leroy, 19 clean sheets...

"???? ?? ???????? ??? !!!" ??‍♂️Les adversaires de @benleroy30 devaient se croire dans le Seigneur des Anneaux cette année en affrontant le portier de l'@ACAjaccio ?Il remporte le Trophée de gardien de la saison de @Ligue2BKT ?#TropheesUNFP pic.twitter.com/WXVcmvwSvY — UNFP (@UNFP) May 15, 2022

21h25 : PHILIPPE MONTANIER MEILLEUR ENTRAÎNEUR DE LIGUE 2 ! Il est grippé et n'a pas fait le déplacement, le bougre.

Tout est bien rangé sur le bureau de Philippe Montanier : ?Saison 2021/2022 ╰?Ligue 2 BKT ╰?Champion de Ligue 2 BKT ╰?Montée en Ligue 1 Uber Eats ╰ ?Meilleur entraîneur de l’année de @Ligue2BKTFélicitations ?#TropheesUNFP pic.twitter.com/PAOgM4P0eR — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 15, 2022

21h16 : WILLIAM SALIBA MEILLEUR ESPOIR DE LIGUE 1 !

Espoir (définition)...n.m. Personne ou chose dans laquelle on espère : tu es mon dernier espoir.Synonyme : attente - désir - espéranceSuperlatif : William Saliba Il remporte le Trophée du meilleur espoir de @Ligue1UberEats ??#TropheesUNFP pic.twitter.com/I84qWhQI3e — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 15, 2022

« Tu as toujours les mêmes yeux quand tu me regardes Thierry » Djibril Cissé à Thierry Henry ?? #TropheesUNFP pic.twitter.com/6ORzwAMUUs — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 15, 2022

?? Quel joueur a marqué le plus beau but de la saison en @Ligue1UberEats ?◾Bamba Dieng◾Téji Savanier◾Wahbi Khazri◾Lucas Paquetá◾Franck HonoratVous avez un favori ? Votez sur : https://t.co/TaNQMJLdKe #TropheesUNFP pic.twitter.com/uPezuJiWG2 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 15, 2022

