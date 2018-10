El Fardou Ben Mohamed : « Neymar était inarrêtable »

El Fardou Ben Mohamed, l’attaquant international comorien de l’Étoile rouge de Belgrade, est revenu sur la défaite des Serbes mercredi au parc des Princes face au Paris-SG (6-1). Une soirée cauchemardesque, lors de laquelle Neymar a fait vivre un véritable calvaire à ses adversaires.

« On a fait une seconde période moins mauvaise, puisque nous avons marqué un but. Mais ce n’était pas assez. Prendre six buts en Ligue des champions, ça fait mal. »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Je m’attendais à une soirée difficile, mais pas à ce point... Perdre, oui, mais sur un tel score, ça fait mal. Le Paris-SG était beaucoup trop fort pour nous. On a vu la différence qui nous séparait d’une des meilleures équipes du monde. Contre Naples , lors de la première journée (0-0), nous avions montré autre chose, c’est vrai, mais nous étions chez nous, avec le soutien de nos supporters.Dès le coup d’envoi, les Parisiens ont mis la pression. Ils voulaient gagner, se racheter après leur défaite à Liverpool (3-2). On a résisté vingt minutes. Et après, nous n’y étions plus. Mentalement, ce but nous a fait beaucoup de mal. Et comme le second est arrivé juste après, c’est devenu encore plus compliqué. On courait après le ballon, nous n’étions pas assez présent dans les duels. Je crois que nous avons beaucoup trop respecté le PSG . On l’a regardé jouer...Oui.Je craignais un peu cela. Il fallait qu’on se remobilise, qu’on soit plus solides. C’est ce qu’a demandé notre coach Milojevic. Être plus présents dans les duels, essayer de jouer et d’arrêter d’encaisser des buts. On a fait une seconde période moins mauvaise, puisque nous avons marqué un but. Mais ce n’était pas assez. Prendre six buts en Ligue des champions, ça fait mal.C’était son jour. Il était tout simplement inarrêtable ! Cela ne me surprend pas, car c’est vraiment un très grand joueur. Tout ce qu’il tentait, il le réussissait. Quand on affronte un joueur de ce niveau qui est dans une telle forme, on ne peut pas faire grand-chose... Il n’y avait pas que lui... Toute l’équipe parisienne a réalisé une grosse performance. J’ai été aussi impressionné par Verratti. Il a une grosse qualité technique, il perd très peu de ballons. Il est très important pour son équipe.Ils étaient évidemment déçus par le score. C’est normal. Mais ce sont des gens qui aiment profondément leur club. Ils sont heureux de retrouver la Ligue des champions après vingt-sept ans d’absence. D’ailleurs, quand on a réduit le score, alors que Paris menait 5-0, ils l’ont montré. Après le match, comme c’est la tradition, nous avons communié avec eux. Ils attendent qu’on se reprenne, lors du prochain match face à Liverpool ...