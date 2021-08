El Chiringuito annonce le retour de Cristiano Ronaldo au Real

'ANCELOTTI quiere a CRISTIANO RONALDO'La portada de #ElChiringuitoDeMega de hoy con la EXCLUSIVA MUNDIAL de @EduAguirre7 sobre CRISTIANO pic.twitter.com/Lgb66o4LfT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2021

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le plus grand bistrot d'Espagne refait des siennes.Ce lundi soir, la fameuse émission de télévision espagnoleannonçait détenir une information exclusive concernant Cristiano Ronaldo qu'elle ne dévoilerait qu'à minuit. Lorsque l'horaire fatidique est enfin arrivé, le journaliste Edu Aguirre a balancé que Carlo Ancelotti ferait des pieds et des mains pour récupérer CR7 au Real Madrid.Le coach italien verrait en effet toujours chez Ronaldo, un joueur encore capable de rendre quelques services aux. Une hypothèse rendue probable car l'actuel recordman du nombre de buts en sélection ne serait plus en odeur de sainteté à la Juventus et qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat.Tout ce pataquès pour une bête rumeur...