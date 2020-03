Deux joueurs nigérians kidnappés sur l'autoroute

Enyimba FC has released an official statement on the abduction of midfielder Dayo Ojo pic.twitter.com/rDmoEfYBZ0 — Enyimba FC (@EnyimbaFC) March 23, 2020

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Personne n'a en stock ne serait-ce qu'une seule bonne nouvelle en ce moment ?Dayo Ojo, attaquant de l'Enyimba, et Benjamin Iluyomade, joueur d'Avia Comets, ont été kidnappés ce dimanche sur l'autoroute Benin-Owo au Nigeria. Un troisième footballeur, Emmanuel James, latéral droit et coéquipier d'Ojo, était également présent dans la voiture, mais a réussi à échapper aux malfaiteurs. Ce lundi, l'Enyimba a officiellement confirmé cet enlèvement, affirmant avoir pris contact avec la famille d'Ojo, et faire tout son possible pour obtenir la libération de son attaquant international de 25 ans (5 sélections avec les).Il y a tout juste un an, la mère de Samuel Kalu avait également été kidnappée dans le pays.