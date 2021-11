Habile Khazri

« Il avait même fracturé le poignet d'un gardien en poussins, il avait fini avec un plâtre. Je me souviens de l'avoir vu marquer une ou deux fois des coups francs du milieu de terrain à cette époque. »



Loi de la rue, tours de terrain et dents cassées

« Je l'ai souvent engueulé, ça lui est même arrivé de rentrer en pleurant. Ma mère n'était pas contente, elle ne voulait plus qu'on joue au foot ensemble. »

« Un jour à l'entraînement, il s'est cassé trois dents après un choc avec un coéquipier. Je me rappelle qu'on cherchait ses dents sur le terrain. »

L’épine dans le pied des géants

« Peut-être que s’il suivait un régime, il ne serait pas autant performant »

« C’est chiant quand on aime la bonne nourriture mais il faut faire gaffe. Il le sait et à partir du moment où on se connaît, il n’y a pas de souci. »

Sur le bord du terrain de Saint-Symphorien, le sourire de Claude Puel veut tout dire. Le technicien de 60 ans n'est pas du genre expressif, mais il est difficile de masquer ses émotions quand on vient d'assister à un chef d'œuvre. Les images ont rapidement fait le tour du monde (oui, oui, désolé les diffuseurs et la LFP ) : à la 16minute du match de cancres entre Metz et Saint-Étienne , Wahbi Khazri a eu l'audace d'égaliser d'une frappe monstrueuse de 68 mètres, trompant le pauvre Alexandre Oukidja et signant un record de distance en Ligue 1 depuis que le statisticien Opta analyse la compétition., pose Éric Bedouet, qui a connu le phénomène lors de ses deux années passées à Bordeaux entre 2014 et 2016.L'artiste n'en était pas à son coup d'essai. Il avait multiplié les tentatives sur les pelouses hexagonales ces dernières semaines, sans trop de succès, comme l'ont fait remarquer ses coéquipiers après la rencontre. Ceux qui connaissent Wahbi depuis le berceau n'ont pas non plus été étonnés de le voir tenter sa chance., assure Foued, son grand frère. Des souvenirs confirmés par Anthony Bernardi, un ami de longue date de la famille Khazri :Marquer un tel but serait-il banal dans l'univers de Wahbi Khazri ? Pas vraiment, le principal intéressé admettant logiquement avoir inscrit la plus belle réalisation de sa carrière le week-end dernier., déroulait-il 48 heures après son coup de canon au micro de RMC.Si Khazri serait un candidat sérieux au prix Puskás, la situation de son club de Saint-Étienne, lanterne rouge de Ligue 1 avec zéro victoire au compteur après douze journées, est inquiétante. Ce qui n'empêche pas l'attaquant de 30 ans de briller depuis le début de saison (7 buts, soit 60% des pions marqués par les Verts) et de porter sur ses épaules une équipe malade. Comme quasiment partout où il est passé, le Franco-Tunisien a su se rendre indispensable.Le petit Wahbi s'est construit en Corse, où son papa tunisien et sa maman marocaine se sont rencontrés, et plus précisément sur les terrains de foot du quartier de la résidence A Mandarina, à Ajaccio. C'est dans un foyer très branché foot, où le paternel ne jurait que par Diego Maradona, que l'international tunisien a rapidement manifesté son envie de tâter le ballon rond dans le sillage de ses deux frères aînés., raconte Foued, passé par le Gazélec Ajaccio, Calvi ou Toulouse Rodéo et aujourd'hui joueur à la JS Beaulieu.Voilà peut-être ce qui caractérise les premières années de foot de Wahbi Khazri : un apprentissage à la dure à une époque où passer ses journées à jouer au foot en bas de chez soi était tout à fait normal., enchaîne Foued.Il avoue même avoir passé quelques savons à son petit frère, de quatre ans son cadet :Un héritage de la rue, mais également de ses dix années passées à la JS Ajaccienne, le petit club du coin où il a trouvé un cadre et surtout un éducateur, Francis Thierry,, selon les mots de Foued. C'est donc au stade du Binda que la fratrie Khazri, dont Wahbi, a fait ses gammes., présente Foued.Les séances n'étaient pas non plus toutes faciles sous les ordres de Francis Thierry, comme le raconte Anthony Bernardi :Le savant mélange entre les règles de la rue et celles établies dans son club a sans doute contribué à faire de l'attaquant stéphanois ce qu'il est devenu aujourd'hui., grogne aujourd'hui Francis Thierry, vexé de ne plus avoir de nouvelles de son ancien protégé qui n'a. Plus un manque de temps que de reconnaissance, selon son grand frère, qui estime que Khazri a par ailleurs gardé la. Comprendre, le bonhomme a son petit caractère, peut se montrer sanguin, et n'évite pas les contacts., rejoue Frédéric Hantz.Joueur de l'US Colomiers à l'époque, son frère Foued reçoit alors un appel de Yannick Cahuzac :"Ne t'inquiète pas, mais ton frère est à l'hôpital après un contact avec (Drissa) Diakité à l'entraînement, il a perdu quelques dents de devant."Il fallait bien ça pour s'imposer à Bastia (151 matchs, 32 buts, 24 passes décisives) et se faire un nom dans l'élite.Éric Bedouet ne s’y trompe pas. Dès sa première saison dans l'élite, le Bastiais marque à Gerland et au Parc des Princes. Le 16 mars 2013, il met carrément l'OL à terre avec un but et deux passes décisives, pour Florian Thauvin et Anthony Modeste. Les deux Olympiques font d'ailleurs partie de ses victimes préférées avec cinq buts contre chacun d'eux. Dont un penalty dans le derby le mois dernier, qui a permis aux Verts d'arracher un point. Claude Puel l’avait pourtant mis au placard au coup d'envoi de la saison 2020-2021, avec Ryad Boudebouz, Loïs Diony ou Stéphane Ruffier., confirme Foued.Si son coach tient encore sur le banc de l’ASSE aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui. Car, comme toujours, Khazri a fini par s’imposer, au point de n’être absolument plus discuté. Filez-lui les clés du camion, il appuie sur le champignon.Incontournable au Sporting, l'international tunisien le devient aussi aux Girondins. Dès sa première à Chaban-Delmas, il sème la zizanie dans la défense de l’AS Monaco et provoque deux penaltys, l'un transformé par Emiliano Sala, l'autre par lui-même. Malgré la parenthèse de la CAN, il achève sa première saison bordelaise avec neuf buts et cinq caviars en Ligue 1. Le numéro 24, choisi en référence à son idole Kobe Bryant, est lancé. Et ne s'arrête plus. La saison qui suit, il part sur des bases encore plus élevées et cartonne jusqu'en janvier (cinq buts et sept passes décisives en 20 matchs de championnat). La parenthèse Sunderland n'est pas vraiment du même acabit, même s'il se montre décisif contre Liverpool, Manchester United et Chelsea. Foued, toujours :Après un an et demi bien gris, il retraverse la Manche et pose ses bagages à Rennes. Pour confirmer qu'il n'a pas changé, il marque après une minute de jeu contre l'OM d'une sublime madjer pour sa première en rouge et noir, entamant une saison de patron, où il plante neuf fois en championnat, porte le brassard à quelques reprises sous les ordres de Sabri Lamouchi, et devient l'un des grands artisans de la première qualification européenne du club breton depuis six ans., souligne Bedouet.Et ce malgré un bon coup de fourchette, qui lui vaut parfois quelques moqueries., explique Foued.Pas de quoi poser de problème à l’ancien préparateur physique des Girondins :Et Frédéric Hantz de débarrasser l’assiette :En plus de ses performances, Khazri a prouvé, au fil des années et des vestiaires traversés, sa capacité à fédérer et à emmener vers le haut ses coéquipiers., se rappelle Bedouet, sous le charme du personnage.Il s'agirait maintenant de mieux l'épauler pour remorquer un navire qui, malgré les efforts de son artificier, menace de couler. Son prochain défi ?, blague son frère.Il sera également en fin de contrat l'été prochain, avec l'espoir d'avoir réussi à maintenir les Verts, et peut-être l'objectif de commencer une nouvelle aventure, dans un club où il fera ce qu'il a (presque) toujours fait : s'imposer comme titulaire et marquer des buts d'anthologie.