Pronostic Bastia Saint-Etienne : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne enchaîne face à Bastia

Quatrième de Ligue 2 l’an passé, Bastia doit cette année lutter pour son maintien. Actuellement, la formation corse est en 16e position, soit celle de 1er non relégable, avec le même nombre de points que Concarneau, premier relégable. Si la course à la montée est des plus passionnantes, celle pour le maintien est intense puisque seulement 1 point sépare Concarneau (17e) de Troyes (14e). Pour tenter de s’en sortir, le Sporting a récemment décidé de confier l’équipe à Lilian Laslandes, arrivé pour succéder à Régis Brouard. Le technicien français a permis à son équipe de s’imposer face à Ajaccio ou d’accrocher le nul contre Auxerre. En revanche, la formation corse manque toujours de régularité avec une défaite à domicile face à Rodez tandis que le week-end dernier, Bastia s’est incliné à Troyes, dans un choc du bas de tableau. Rapidement mené au score, le Sporting a également vu Ducrocq prendre un carton rouge. Ce dernier sera absent face à St Etienne, tout comme Charbonnier (accord entre les 2 clubs).

En face, l’AS Saint Etienne nourrissait de grandes ambitions à l’intersaison. Auteur d’un premier tiers de qualité, le club du Forez a ensuite connu un passage des plus délicats qui a provoqué le départ de Battles. Arrivé pour lui succéder, Dall’Oglio a progressivement imposé sa patte sur le jeu des verts, qui se montre plus solide que par le passé et avec une animation offensive un peu mieux huilée. Tout n’est pas parfait, mais cela a permis aux Stéphanois de remonter à la 4e place, avec 3 points de retard sur Laval et 5 sur Angers. St Etienne jette un œil dans le rétroviseur et s’aperçoit que Grenoble est désormais à 5 points. Après le triste nul au Paris FC (0-0), l’ASSE s’est reprise devant son public en s’imposant face à Auxerre (1-0) grâce aux deux hommes forts du moment, Cafaro et Cardona. Pour ce déplacement à Bastia, Dall’Oglio comptera quelques absences comme celle des Diarra, ou Wadji, mais aura ses cadres. Sur une bonne dynamique, St Etienne pourrait prendre le dessus sur Bastia.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

