De Bruyne plie Wolverhampton et fait rêver City

Wolverhampton (3-5-2) : Sá - Boly, Coady, Jonny - Aït-Nouri, Moutinho, Neves, Dendoncker, Chiquinho - Jiménez (Hwang, 72e), Pedro Neto Trincão, 72e). Entraîneur : Bruno Lage.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Cancelo, Fernandinho (Fernandinho, 77e), Laporte (Aké, 61e), Zinchenko - Rodri, Gündoğan - Sterling, De Bruyne, Foden (Grealish, 81e) - Bernardo Silva. Entraîneur : Pep Guardiola.

Après la victoire de Liverpool mardi , Manchester City se devait de réaliser pareil exploit face à Wolverhampton afin de conforter sa place de leader de Premier League. Un travail réalisé avec classe au Molineux Stadium ce mercredi soir et siglé des initiales KDB.Une partie qui n'aura mis qu'une dizaine de minutes avant de se décanter. Profitant d'une mauvaise relance de José Sá, İlkay Gündoğan a en effet pu servir Kevin De Bruyne, oublié au point de penalty, pour ouvrir la marque. Mais comme souvent, lesont laissé à leurs adversaires les espaces nécessaires. De quoi voir Pedro Neto filer sur son couloir gauche et trouver à l'entrée de la surface Leander Dendoncker, serein au moment d'ouvrir son pied. Refroidis, les hommes de Pep Guardiola ont dès lors simplifié leur jeu et revu leurs intentions à la hausse. Des intentions portant le nom de « De Bruyne » . À la rescousse, le Belge s'est chargé de remettre les siens devant d'une volée opportuniste, après une mauvaise sortie de Sá, avant de faire le break d'un missile placé. Le chef de file a sonné le réveil.Il faut dire qu'après la pause, le meneur de jeu a décidé d'enfoncer le clou en se targuant d'un joli poker. Lançant Phil Foden dans la surface et à la réception du relais de Raheem Sterling, De Bruyne a effectivement conclu le mouvement en face à face, inscrivant un quadruplé royal. Dépassés, malgré le réveil que l'on pensait possible en entame de partie, les(trois frappes cadrées) ont ainsi abdiqué. L'inverse des visiteurs, dont Foden, pensant y aller de son pion, sans l'intervention du poteau (67). Finalement, c'est Sterling qui a su profiter des largesses adverses, poussant au fond une frappe manquée de João Cancelo. L'enfant de Kingston, en duel avec Sá, étant même proche du doublé dans la foulée, mais loupant le cadre (87). Aucun regret, évidemment.Toujours leader, Manchester City (89 points) conserve donc ses trois unités sur Liverpool et n'est plus qu'à 180 minutes d'un huitième sacre domestique. Wolverhampton, huitième, ne garde plus qu'un léger contact avec la septième position, ultime ticket européen en Angleterre.