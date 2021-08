CR7 à United : restons mesurés !

À n’en pas douter, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United va être la grande attraction de cette saison 2021-2022 en Premier League, et même au-delà. Cela dit, la réussite sportive du quintuple Ballon d’or pour son deuxième passage sous le maillot des Red Devils reste encore à prouver. Aussi sexy que cela puisse être sur le papier, il est désormais nécessaire de laisser du temps avant de chanter les louanges de la star portugaise.

Utd fans burning Ronaldo shirt ohh they mad mad ? pic.twitter.com/wEMvKFg4WE — TH14? ?? (@49gunsalute) August 26, 2021

Embouteillage en vue

Le terrain va parler

Par Jean-Michel Rabat-Joie

Que cela soit bien clair dès le départ : la signature de Cristiano Ronaldo est un énorme coup réalisé par Manchester United. Le club mancunien, désireux de récupérer le trône de Premier League délaissé depuis la saison 2012-2013, avait déjà réalisé de très belles opérations avec les arrivées récentes de Raphaël Varane et Jadon Sancho . Avec CR7, MU démontre un peu plus sa soif d’ambition et sa capacité à satisfaire de nouveau ses fans à travers le monde. C’est un coup gigantesque sur le plan médiatique où ce come-back a dépassé toutes les attentes sur Twitter (à l’heure où nous parlons, l’annonce officielle de la signature du Portugais a été likée 1,9 million de fois, contre 871 000 cœurs pour l’arrivée de Leo Messi à Paris, par exemple). C’est un coup immense sur le plan marketing où la vente de maillots risque d’exploser, ne serait-ce que pour permettre aux fans qui avaient brûlé la tunique de leur idole au moment des rumeurs sur sa venue à City de se racheter un maillot flambant neuf. Mais pour le sportif, pouvons-nous déjà dire que CR7 a réussi son coup ? Absolument pas.Si la saison de Premier League compte déjà trois journées à son actif, l’exercice 2021-2022 de Cristiano Ronaldo ne compte pour l’instant que trente minutes jouées. C’était en ouverture de la journée de Serie A, contre l’Udinese (2-2). Le Lusitanien n’avait pas marqué et avait même écopé d’un carton jaune dans le temps additionnel. Bref, CR7 a effectué une rentrée plutôt timide. Alors c’est vrai, l’avant-centre peut être excusé : il a terminé meilleur buteur ex-aequo de l’Euro (avec cinq buts en quatre matchs) et plus gros buteur de la Serie A 2020-2021 avec 29 pions en 33 matchs, mettant dans son rétroviseur une machine à tuer comme Romelu Lukaku . Mais concrètement, peut-on considérer la saison dernière de la Juventus comme réussie sur le plan sportif ? Pas vraiment. Laa cédé son titre de championne d’Italie après neuf victoires consécutives en terminant tout juste dans les places qualificatives pour la C1, s’est fait éliminer par le FC Porto en Coupe d'Europe et a remporté la Coupe d’Italie contre l’Atalanta. Peut-on dire que Cristiano Ronaldo a manqué sa saison en tant que footballeur soucieux de gagner le plus de trophées possibles ? Oui.Encore une fois, CR7 va conquérir le cœur de tous les romantiques du football lors de sa présentation officielle à Old Trafford, où l’idole sera sans aucun doute accueillie par uned'un stade mythique qui restera longtemps dans les annales de Manchester United. Mais après cela, à quoi va véritablement ressembler sa saison, tant individuellement que collectivement ? La légende CR7 sera-t-elle vorace au point d'accaparer tous les coups de pied arrêtés à l’entrée de la surface, alors que Bruno Fernandes ou Edinson Cavani sont plus à l’aise dans l’exercice ? Cavani justement, parlons-en.va probablement céder son numéro 7 pour ne pas faire d’ombre au retour en grande pompe de l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, cela va de soi. Mais l’Uruguayen va-t-il également voir son temps de jeu réduit, alors que sa saison passée est à la fois satisfaisante d’un point de vue personnel (17 buts, 6 passes décisives) et collectif grâce à son pressing pour harceler les défenses ? C’est fort possible. Aussi, qu’en sera-t-il de l’avenir à MU d’Anthony Martial, de la continuité de Marcus Rashford et de l’éclosion définitive de Mason Greenwood ? Autant de questions qui restent sans réponse et laissent penser que l’un d’entre eux va pâtir de l’arrivée de CR7, comme Paulo Dybala avait pu le ressentir à la Juve., racontait vendredi Gary Neville à l’antenne de Sky Sports.Concernant la (très) rude concurrence en Premier League, l’ancien coéquipier de CR7 entre 2003 et 2009 a visé juste. Reste que la recrue mancunienne a bien changé en douze ans : ce n’est plus cet ailier aux mèches blondes capable d’éliminer son vis-à-vis grâce à des dribbles chaloupés, mais un buteur aux statistiques hallucinantes si le collectif s’adapte à son profil. Cristiano Ronaldo a réussi sa réintroduction à Manchester, à lui de poursuivre le show sur le pré.