Comment le football est en train de s'emparer de Twitch

Twitch n’est plus cette plateforme de streaming uniquement centrée sur les jeux vidéo ou sur l’e-sport. D’autres domaines comme la musique, la politique ou encore le ballon rond profitent de cette récente diversification.

L’OM et le PSG se positionnent sur Twitch

Et à l’étranger ?

Les footballeurs se prennent aussi au jeu de Twitch

Par Clément Bernard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lorsqu’on jette rapidement un coup d'œil sur Twitch, ce sont bien évidemment les chaînes et les contenus liés aux jeux vidéo qui sautent directement aux yeux. Mais si la plateforme de streaming avait à l’origine pour but de ne parler qu’aux fans de l’univers vidéoludique, elle a su évoluer pour toucher un public plus large. D’abord, en mettant en avant des catégories comme Just Chatting (des discussions informelles entre le streamer et les viewers), puis d’autres plus conventionnelles comme Musique ou Sport.Ces dernières semaines, cette ouverture progressive de Twitch a permis à certains médias traditionnels de s’engouffrer dans ce nouveau mode de diffusion afin de toucher les fameuses générations Y et Z. Des premières expériences plus ou moins bien accueillies : Samuel Étienne, le présentateur dea récemment reçu François Hollande et a su réunir 100 000 spectateurs simultanément tout en froissant une bonne partie de l’audience de Twitch qui ne souhaitait pas voir de politique sur un canal assez neutre sur le sujet ; tandis que BFM TV inaugurait son premier live officiel avec un torrent d’insultes ou de trolls sur le chat textuel...L’une des initiatives qui a fait le plus parler ces derniers temps concerne la diffusion de matchs sur la plateforme de streaming. C’est tout d’abord la Premier League qui avait pu diffuser 4 rencontres de la fin de saison 2019-2020 dans le cadre d’un accord avec Amazon. La firme de Jeff Bezos s’intéresse de plus en plus près aux droits TV de différents championnats européens, et notamment la Ligue 1, comme en atteste la candidature pour le dernier appel d’offres de la LFP. Mais c’est bien évidemment la retransmission sur Twitch de deux matchs amicaux de l’Olympique de Marseille l’été dernier qui a eu le plus de succès en France. Le club phocéen a agi en véritable précurseur pour diffuser ses rencontres contre le FC Pinzgau (Autriche) et le SV Heimstetten (Allemagne), qui ont fait des cartons d’audience.Après ces deux premières expériences réussies, l’OM a continué à diffuser du contenu sur Twitch cette saison avec une grille de programme complète, jusqu'à atteindre la barre des 100 000 followers cette semaine. Ainsi, une bonne partie des conférences de presse y sont diffusées avec le staff technique ou certains joueurs. D’autres événements officiels y sont également mis en avant comme les présentations officielles des nouvelles recrues ou encore celle du nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, il y a quelques semaines. Enfin, c’est au travers d’OM Live Talk, que le club s’est le mieux adapté au format du streaming avec les commentaires (sans images officielles du terrain) des matchs par le duo Laurent Coureau et Jean-Marc Ferreri. Une initiative qui permet aux supporters olympiens de vivre la rencontre façon radio, tout en ayant la possibilité de discuter sur le chat textuel de Twitch avec les deux commentateurs ou les autres viewers.Le Paris Saint-Germain s’est également lancé dans cette aventure le 28 septembre dernier en s’appuyant sur des programmes assez similaires à ceux du rival marseillais : conférences de presse, commentaires de matchs ou encore diffusion de sessions d’entraînement de l’équipe première. Mais à la différence de l’OM, le PSG s’appuie sur certaines personnalités digitales comme Arsène « AF5 » Froon ou Vincent « Vinsky » Maduro pour incarner la chaîne, aux côtés de l’ancienne joueuse Laure Boulleau.Du côté des autres clubs français, c’est plus timide. L’AS Monaco fait le lien avec son équipe e-sport en diffusant sur la chaîne Twitch de cette dernière quelques contenus foot (conférences de presse et commentaires live des rencontres). Un club comme Lorient a pu utiliser la plateforme de streaming pour diffuser un match amical l’été dernier contre le Stade rennais, mais depuis, plus grand-chose.Seuls les deux géants du championnat espagnol semblent avoir pris la mesure de Twitch. Le Real Madrid possède d’ailleurs la chaîne la plus suivie au monde avec 123 000 followers. Un engouement qui n’est pas uniquement dû à la renommée des, mais surtout à la richesse de leurs contenus qui font de Twitch une vraie plus-value pour les supporters : rencontres en direct de la Castilla ou de l’équipe féminine, diffusion de matchs de légende, émissions spéciales pour Twitch, etc.Le Barça, qui s’est lancé en décembre dernier, essaie d’adopter un peu plus les codes de la plateforme en mettant en avant des formats connus comme le react, des parties de jeux vidéo et bien évidemment des lives centrés autour des matchs.Les joueurs n’ont pas attendu les clubs pour se lancer également sur Twitch. Le plus suivi d’entre eux, avec ses 3 millions de followers, n’est autre que Sergio Agüero. Plusieurs fois par mois, il montre ses talents sur des jeux comme GTA 5, FIFA, Valorant ou encore Rocket League. Neymar, lui, est un véritable accro àet streame souvent ses parties avec ses coéquipiers de la sélection ou même contre certains pro-gamers. S’il ne met pas des headshots sur sa chaîne, vous le verrez très certainement faire une partie de poker.D’autres footballeurs passent ponctuellement sur Twitch, notamment dans le cadre d’actions caritatives. On pense par exemple à Antoine Griezmann qui avait récolté des fonds en faveur de la Croix-Rouge ou encore Dele Alli pour la lutte contre le coronavirus. Les raisons derrière la présence des footballeurs sont nombreuses : échanges avec les fans, charité, promotion de certains partenaires... Mais ceux qui restent encore là après le début de la hype Twitch partagent tous la même chose, la passion des jeux vidéo.Nous ne sommes qu’au début de ce long processus de création de chaînes et de programmes estampillés foot sur Twitch. Pour le moment, aucun acteur médiatique majeur n’a voulu mettre d’énormes moyens sur un format adapté, preuve que la plateforme de streaming n’est pas encore totalement adoptée ou comprise pour les décideurs. Peut-être que cette étape viendra directement de la maison-mère de Twitch, Amazon, qui avait signé l’été dernier un accord avec plusieurs clubs prestigieux (PSG, Real Madrid, Arsenal et la Juve) pour la production de contenus.