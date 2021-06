Profession : buteur défensif

S’ils ont laissé à Mats Hummels le loisir de faire trembler les filets à leur place, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont prouvé qu’en plus d’être de redoutables attaquants, ils pouvaient aussi former à eux trois un premier rideau redouté. Et puisque cela ferait désormais partie du job, les lauriers à en tirer ne seront pas statistiques, mais à considérer comme un succès d’estime.

La meilleure défense, c’est l’attaque

Il paraît que Didier Deschamps a le don de faire naître des vocations. Sinon comment expliquer ce sprint effectué par Mbappé, attaquant de son état, en direction de son propre camp pour arracher des griffes allemandes un ballon qu’il avait lui-même perdu ? Bien des coachs du PSG, d'Emery à Pochettino, s’y sont cassé les dents au moment d’espérer cette implication du. Mais pas DD. La masterclass collective signée mardi face à l’Allemagne a permis de mettre en lumière les bonnes dispositions du soliste de Bondy., clarifiait KM10 en amont de la compétition.(Benzema, Griezmann et lui-même, NDLR)Un discours qu’aurait pu tenir Karim Benzema, toujours intercalé dans l’axe pour couper les transmissions, tout comme Antoine Griezmann, au vu de ses tacles près de la ligne de touche ou de son replacement en fin de match sur le poste d’arrière droit pour contenir Robin Gosens et libérer Pogba, bien trop précieux dans ses sorties de balle. Ce trio offensif est peut-être le meilleur de l’Euro devant un but , mais il a voulu montrer en premier lieu qu’il était surtout au service d’un collectif. Ses consignes appliquées à la lettre, Didier Deschamps peut déjà considérer cela comme un adoubement de son management., pesait le sélectionneur.Pour son retour dans un grand tournoi international, Karim Benzema aurait bien évidemment adoré pouvoir boucler la boucle en marquant face à Neuer, l’homme qui lui avait opposé un bras articulé sur sa reprise de la tête en quarts de finale du Mondial 2014. Le dernier de ce genre que le Brondillant avait eu à disputer avec les Bleus avant mardi. Mais personne ne pourra lui reprocher quoi que ce soit s’il multiplie les efforts comme à Munich. Certainement pas Paul Pogba., entamait l’homme du match avant d’élargir son propos à ses compères.Un cran plus bas, Raphaël Varane approuve :Celle-ci n’a pas échappé à la première victime des Bleus dans ce tournoi, Joachim Löw, reconnaissant deux choses :etÇa tombe bien, c’est exactement le plan de son homologue français, qui exhorte ses offensifs à s’imbriquer dans le bloc justement pour mieux lancer les futurs mouvements. Pour ça, Deschamps a sa maxime :Et mardi, l’addition de laaurait pu être plus lourde, prise à défaut à chaque fois sur des contres ou des transitions cinglantes. Reste à savoir si les doublures, si elles ont la chance d'entrer avant la 85minute, sauront se mettre au diapason des titulaires. Parce que le trident a déjà mis la barre très haut., avance paradoxalement notre consultant et coach de Lorient, Christophe Pélissier.[...]Et à voir Antoine Griezmann porter les bidons d’eau aux remplaçants qui disputaient eux une mini-opposition au centre d’entraînement du Bayern le lendemain du match, on peut se dire que l’altruisme, en équipe de France, est bien plus qu’une vocation. C’est un sacerdoce.