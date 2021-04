Classement FIFA : la Belgique toujours en tête, la France deuxième

#FIFARanking Belgium stay at the summit Denmark return to the top 10 Guinea-Bissau the biggest climbers https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt — FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

Statu quo ou presque.Après sept points pris sur neuf possibles lors de la dernière trêve internationale, la Belgique de Roberto Martinez conserve la tête du classement FIFA (avec 1783,38 points) et reste donc indélogeable sur son piédestal depuis septembre 2018. Sur la même période, la France a empoché le même nombre d'unités et reste première dauphine (1757,3 points), à quelques longueurs du Brésil (1742,65 points), qui complète le podium.Au rayon des progressions notables, l’Italie gagne trois places et pointe désormais au septième rang, tandis que le Danemark s’immisce, lui, dans le Top 10. Les adversaires de l’équipe de France sont un peu moins en forme : si l’Ukraine (24) est encore bien classée, la Finlande (54), la Bosnie-Herzégovine (55) et surtout le Kazakhstan (124) sont encore à la peine.Le prochain classement FIFA sera publié le 27 mai, juste avant l’Euro 2020 (enfin, 2021, mais bon, vous aurez compris).