Chelsea prend l'eau à Sheffield

Sheffield United (3-5-2) : Henderson - Basham (Jagielka, 68e), Egan, O'Connell - Baldock, Berge (Lundstram, 63e), Norwood, Osborn, Stevens - McBurnie (Mousset, 63e), McGoldrick. Entraîneur : Chris Wilder.

Chelsea (4-3-3) : Kepa - James (Hudson-Odoi, 75e), Christensen (Rüdiger, 46e), Zouma, Azpilicueta - Barkley (Loftus-Cheek, 78e), Jorginho, Mount (Alonso, 46e) - Willian, Abraham, Pulisic (Giroud, 66e). Entraîneur : Frank Lampard.

À la limite du précipice depuis déjà quelques matchs, Chelsea a coulé pour de bon, samedi, sur la pelouse de Sheffield United (3-0). La faute à une défense toujours aussi catastrophique et à un néant assez terrifiant sur le plan offensif.La toute première offensive desleur suffit déjà à trouver la faille. David McGoldrick profite d'une frappe d'Oliver McBurnie mal repoussée par Kepa pour ouvrir le score (1-0, 18). On va d'ailleurs retrouver ce même McBurnie un quart d'heure plus tard, à la réception d'un joli centre d'Enda Stevens venu de la gauche (2-0, 33). Deux occasions, deux buts. Limpide.Conscient des difficultés de ses joueurs, Frank Lampard change tout à l'entame du second acte. Le technicien passe notamment d'un 4-3-3 initial à un 3-5-2, et tente même une association parfaitement inédite avec le duo Giroud-Abraham. Mais rien n'y fait. Pire, lesvont même craquer une troisième fois sur un contre conclu par McGoldrick, qui se fait plaisir pour la deuxième fois de l'après-midi (3-0, 77). Ce véritable show permet aux locaux (6) de rester parfaitement placés dans la course à la Ligue Europa. Chelsea, de son côté, pourrait dégringoler de la troisième à la cinquième place en cas de bons résultats de Leicester et Manchester United.Un peu plus au nord du pays, certains mecs se marrent bien. Un indice : ils sont rouge et sont en pleine bourre.