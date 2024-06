Le président de la FFF valide les prises de position des joueurs

Liberté d’expression.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs de l’équipe de France se sont exprimés concernant le contexte politique français, à commencer par Marcus Thuram, suivi le lendemain par son capitaine, Kylian Mbappé. Si la FFF a pour sa part publié un communiqué appelant à respecter sa neutralité, son président Philippe Diallo n’est pas opposé aux prises de position de certains Bleus. « Des joueurs se sont exprimés, c’est leur liberté de citoyen. C’est la liberté d’expression que leur laisse pleinement la Fédération », a-t-il déclaré auprès de RMC Sports. Avant d’appeler à se concentrer sur l’entrée en lice, ce lundi soir face à l’Autriche : « Maintenant, on va passer au sport, au match, et à ce pour quoi on est venu, c’est-à-dire jouer au football. »

C’est validé, mais attention à ne pas trop en faire non plus.