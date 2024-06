Le sacrilège gastronomique des Autrichiens devant des supporters français

S’attaquer à la baguette, ils n’auraient jamais dû.

Après les supporters albanais qui cassent des spaghettis pour effrayer leurs adversaires italiens, découvrez le nouveau sacrilège commis dans cet Euro 2024 ce lundi. À Düsseldorf, en marge du match Autriche-Franche, des supporters autrichiens ont été filmés en train de tordre puis couper une baguette en deux, sous les yeux faussement ébahis des supporters tricolores présents dans la fan zone.

D’autres images sympathiques ont circulé sur les réseaux sociaux, toujours sur le thème — récurrent — de la gastronomie. On y voit notamment un Autrichien brandir une pancarte sur laquelle on peut lire « Schnitzel is better than baguette », comparant notre fameuse tradition française à cette escalope panée, spécialité viennoise. Devant lui, une dizaine de Français, dont l’un d’eux brandit une baguette devant son rival du jour.

Alors que tout ce beau monde aurait pu partager les viennoiseries.

