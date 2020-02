Chambly surprend Lorient

Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Hergault, Laporte, Fontaine, Le Goff - Lemoine, Abergel - Laurienté (Le Fée, 80e), Marveaux (Bozok, 62e), Wissa - Hamel (Kitala, 72e. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Chambly (3-4-2-1) : Pinoteau - Padovani, Jacques, Dequaire - Soubervie, Flochon, Derrien, El Hriti - Heinry (Beaulieu, 75e), Correa (David, 81e) - Doucouré (Popelard, 90e+2). Entraîneur : Bruno Luzi.

Le leader au tapis.Au Moustoir, Lorient a manqué l’occasion de conforter sa première place au classement, en s’inclinant contre Chambly à la surprise générale (1-2). Si le début de rencontre est marqué par une interruption de quelques minutes à la suite d’une violente averse de grêle, les visiteurs font comprendre qu’ils ne sont pas venus en Bretagne pour faire du tourisme. À la réception d’un bon centre d’Heinry, Correa reprend le ballon d’un plat du pied droit clinique pour ouvrir le score (0-1, 9). Sous la pluie, les Merlus reviennent dans la partie grâce à un but gag signé Padovani, qui trompe son propre gardien sur une passe en retrait anodine (1-1, 21). Les compteurs sont remis à zéro.Mais Lorient n'est pas brillant et ne parvient pas à fissurer le bloc compact des gars du Bruno Luzi. Une aubaine pour Chambly, qui reprend l'avantage avant l'entracte. On prend les mêmes et on recommence : Heinry ajuste un centre pour Correa, dont la frappe légèrement déviée par Laporte surprend encore une fois Nardi (1-2, 40). Un doublé pour celui qui avait marqué son premier but de la saison le week-end dernier contre Nancy. Pas vraiment inspiré, le leader est incapable de revenir dans la partie, concédant même plusieurs contres dangereux de Chambly, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive et se rapproche du maintien. Les hommes de Pélissier, eux, peuvent quitter la pelouse sous les sifflets.Les poursuivants se frottent les mains.