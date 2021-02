Ce qu'il faut retenir du week-end de Coupe de France

Malgré une formule étrange qui force les clubs amateurs à s'entretuer avant l'arrivée des pros, la Coupe de France poursuit son petit bonhomme de chemin. Fidèle a elle-même, elle a encore accouché ce week-end d'une pelletée de surprises. Voici ce qu'il ne fallait pas louper du 7e tour.

Le vétéran

#ACSFCA 0⃣-2⃣ 68' I Anthony Le Tallec double la mise en transformant un penalty obtenu par @Alexandr_Fillon ! pic.twitter.com/AVkjHGBBwY — FC Annecy (@FCAnnecy) February 6, 2021

Le petit poucet

Les supporters

Victoire de Laval, mais l'essentiel est ailleurs pour Vigneux félicités par leurs supporters. pic.twitter.com/13t9iRqxNu — Maxime Rabe (@Maxime_Rabe) February 6, 2021

La pelouse

Malgré les conditions on va jouer à Loon-Plage #CoupeDeFrance pic.twitter.com/9ITcaAqz6Y — Eric Jonneau (@Picaradise) February 7, 2021

L'oublié

Anecdote assez folle avant le 7e tour de #CoupedeFrance entre l'@ASM_BELFORT et Louhans-Cuiseaux : les visiteurs ont oublié leur latéral droit Thierry Njoh sur une aire d'autoroute à côté de Besançon. Les dirigeants sont allés le récupérer en urgence ! — Émilien Díaz (@EmilienDiaz) February 7, 2021

Le coup de gueule

Y a pas photo. Si on y va pour admirer Diochon, prendre des selfies avec Arthur Dallois, on va se faire défoncer » ? La causerie du coach Cédric Hoarau avant le e tour de @coupedefrance entre le @FCRouen (N2) et @AfVirois (N3) #FCRAFV pic.twitter.com/QBaXrvLRVy — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) February 7, 2021

Le but du week-end

La boulette

Le coach

Par Quentin Ballue et Maxime Renaudet

Contrôle, ALT, but. Anthony Le Tallec court toujours. L’attaquant de 36 ans, à Annecy depuis deux ans, a planté lors de la qualification des Rouges contre l'AC Seyssinet (4-0). L’ancien de Liverpool a permis aux siens de faire le break en marquant le but du 2-0 à la 68minute. Son deuxième but de la saison en Coupe de France, et le 23de sa carrière dans la compétition, alors qu’il n’y avait auparavant plus marqué depuis janvier 2010. Moins de réussite pour Steed Malbranque (41 ans), éliminé aux tirs au but avec Limonest (N3), et les frères Hengbart, balayés 4-0 par Gonfreville avec l’ESC Falaise (R2).Fin de parcours pour l’ASL Billière. Le club de Départemental 1, tombeur d’Estuaire Haute Gironde (R1) le week-end dernier, s’est incliné face à l’Aviron Bayonnais (N3), le club de Stéphane Ruffier. Privés de leur coach, Taoufik Djelassi, positif à la Covid-19, et contraints de laisser pour l’occasion leur stade Georges-Hugot pour le synthétique du Nouste Camp, les Billérois ont longtemps tenu le choc, malgré les quatre divisions d’écart. Jusqu’à encaisser un but de Jordan Chort à la 88minute. Les coéquipiers de Yannick Adamou, formé au FC Barcelone, sortent la tête haute. L’OL Saint-Liguaire (R1) a en revanche éliminé Trélissac (N2) aux tirs au but. À noter également la remontada infligée par le Vénissieux FC (R1) à Thonon Évian Grand Genève (N3), battu 2-3 alors qu’il menait 2-0 à la mi-temps.Vous connaissez la Brigade Loire ? Voici la Brigade Boire. Ce groupe de supporters de l'ES Vigneux, pensionnaire de Régional 2, a fait le show derrière le grillage du complexe de la Maison-Blanche à l’occasion de la réception de Laval (N1) samedi. Plusieurs dizaines d’inconditionnels ont ramené fumigènes, banderoles et drapeaux pour faire trembler l’ogre mayennais. Raté puisque la hiérarchie a été respectée (1-2). Pas de quoi annuler la communion (à distance) avec les joueurs après ce match en retard du 6tour. Un bon public et les meilleurs supporters.Le département du Nord a eu droit à quelques flocons, les footballeurs du dimanche aussi. La neige s'est invitée lors de la rencontre entre Loon-Plage et Itancourt Neuville, deux clubs de R1. Les joueurs ont donc été obligés d’enfiler le bleu de chauffe, comme le rapporte Le Phare Dunkerquois . Le club voisin, Gravelines, a même été sollicité pour prêter des ballons colorés, plus adaptés pour jouer sur une pelouse encore bien enneigée. Malgré toutes ces péripéties, le match a pu se disputer, et les locaux se qualifier grâce à un but d’Emmanuel Debordeaux (1-0). Rendez-vous contre Arras au prochain tour.Pense-bête pour la prochaine fois : faire l’appel dans le bus. Louhans-Cuiseaux (N2) a composté son ticket pour le 8tour de la Coupe de France ce dimanche en s’imposant 3-1 à Belfort. Un match dont Thierry Njoh a disputé trente minutes, mais que le latéral a failli louper. Et pour cause, l’ancien Sedanais a été oublié par son équipe sur une aire d’autoroute lors du trajet. Les dirigeants ont ainsi dû aller le chercher sans tarder pour qu’il rejoigne à temps ses coéquipiers. Bonne nouvelle : Louhans-Cuiseaux recevra Fleury 91 (N2) au prochain tour. Pas de déplacement donc, et pas d’oublié.Gilbert Guérin en a gros sur la patate. Son club, l'US Avranches, s'est fait sortir par un autre pensionnaire de National 1, Quevilly-Rouen Métropole (3-2), à cause d'un but encaissé dans les dernières minutes. Une défaite au goût amer pour le président avranchinais., a-t-il lâché au micro de, avant d’en rajouter une couche.Au prochain tour, la Ligue de Normandie aura son derby, puisque QRM affrontera le FC Rouen 1899, pensionnaire de National 2 et tombeur de l’AF Virois (N3) malgré le beau discours de coach Hoarau avant la rencontre (3-0).Comme à Loon-Plage, le derby flamand entre l'AS Bailleul (R3) et l'AS de Steenvoorde (R1) a été aussi engagé qu’enneigé. Un détail météorologique qui n’a pas empêché Kevin Six d’inscrire un des plus beaux buts du week-end. Et pour cause, le ballon n’a pas touché une seule fois le sol entre le six mètres du portier, la déviation de la tête d’un coéquipier, et l’enchaînement splendide du numéro dix de Bailleul. En face, le gardien adverse a bien tenté d’empêcher ce pion délicieux de rentrer, mais il s’est finalement retrouvé la gueule dans la poudreuse. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont brisé la glace en inscrivant deux buts qui leur ont permis de faire respecter la hiérarchie. Antony Gautier doit l’avoir mauvaise Club ambitieux épaulé par la start-up United Managers , qui propose aux supporters un coaching collaboratif, l’AG Caen (N3) voulait impérativement atteindre le 8tour de la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Malheureusement, les Caennais se sont inclinés face aux Voltigeurs de Chateaubriant (N2) sur la plus petite des marges (0-1). La faute à un but gag intervenu 30 secondes à peine après le début de la seconde période, et une erreur du malheureux Kenny Renard . Sollicité sur une frappe lointaine et anodine, le portier caennais s’est complètement troué, aidant le cuir à filer dans son propre but.Éliminé au 6tour, le CA Vitry (R1) s'est finalement retrouvé qualifié car leur adversaire, Conflans-Sainte-Honorine, avait aligné un joueur suspendu. Une deuxième chance que le club du Val-de-Marne n'a pas saisie ce dimanche, puisqu'il s'est lourdement incliné lors de la réception du Saint-Brice FC (0-4), club de R1 coaché par Jérémie Bayle. Au prochain tour, l'équipe de l'ancien joueur de Louhans-Cuiseaux, Oldham ou l'Aris Salonique sera opposée à la JA Drancy (N3). Un club qui ne lui est pas inconnu car en 2007, alors qu'il était coach de Saint-Leu, il avait dénoncé les tentatives de déstabilisation de la part du coach drancéen, William Longuet, accusé d'avoir voulu arranger un match.