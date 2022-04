Casemiro : « Quand on siffle Gareth Bale, on siffle l'histoire du Real »

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'est pas irréprochable non plus Gareth.Ce samedi, le Real Madrid s'est défait de Getafe (2-0) pour consolider sa première place en Liga. Malgré son premier but de la saison en championnat et la victoire, Casemiro n'a pas apprécié les sifflets parvenus à l'encontre de son coéquipier Gareth Bale. Entré en jeu à la 74minute, le Gallois a subi les huées du Bernabeu lors de chacune de ses actions. Bien que l'ailier de 32 ans l'ait pris avec le sourire (pour faire chuter encore un peu plus sa cote de popularité), le milieu de terrain brésilien a tenu à faire entendre son mécontentement.. L'institution il n'y a que ça de vrai à Madrid et Casemiro l'a bien compris. Quoi qu'il en soit, Gareth Bale partira libre à la fin de son contrat en juin prochain.Il vaut mieux que Casemiro ne soit pas au courant pour les sifflets du Parc envers Sergio Ramos.