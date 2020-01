Brighton gâche le début d’année de Chelsea

2

Brighton (4-2-3-1) : Ryan – Montoya, Webster, Dunk, Burn (Bernardo, 22e) – Pröpper, Bissouma (Connolly, 46e) – Alzate, Mooy (Jahanbakhsh, 68e), Trossard – Maupay. Entraîneur : Graham Potter.

Chelsea (4-2-3-1) : Kepa – James, Rüdiger, Zouma, Azpilicueta – Kanté, Jorginho – Willian, Mount (Kovačić, 73e), Pulisic (Hudson-Odoi, 66e) – Abraham. Entraîneur : Frank Lampard

RD

Un New Year’s Day gâché pour la troupe de « Super Frankie Lampard » . Longtemps devant au score face à Brighton, Chelsea a finalement concédé le nul, ce mercredi après-midi. Les Blues n’ont plus enchaîné deux victoires d’affilée en Premier League depuis novembre.Deuxième meilleure formation du Royaume à l’extérieur derrière Liverpool avec 60% de victoires et invaincu dans l’élite face aux Seagulls, Chelsea entendait conforter son statut de favori. Et Lampard – qui peut compter sur les retours comme titulaires de Jorginho et Pulisic – ne tarde pas à faire de l’AMEX Stadium son terrain de jeu. Opportuniste sur corner, le capitaine Azpilicueta profite de l’apathie adverse pour ouvrir son compteur cette saison en championnat. Hormis une alerte d’Alzate (6e) et une réaction tardive de Trossard (44e), les partenaires de Neal Maupay manquent d’allant et s’illustrent par de nombreuses approximations techniques. Abraham est tout proche de leur faire payer, mais la joue solo et oublie Willian totalement démarqué (28e).Habituée à avoir la gueule de bois en janvier (0 victoire dans son histoire dans l’élite), l’escouade de Graham Potter ne se montre guère plus inspirée devant son public après la pause. Alors, les Blues, compacts à défaut d’être emballants, s’évertuent à gérer leur courte avance sans forcer. Et ils finissent par payer leur attentisme. Si Kepa s’emploie après un numéro de Connolly (80e), il ne peut en revanche rien sur le sublime ciseau de Jahanbakhsh. La fin de partie est débridée avec des frissons distillés par Hudson-Odoi (88e) et Maupay (90e), mais le score en restera là.Trois jours après son succès lors du derby contre Arsenal, Chelsea rate l’occasion de conforter sa quatrième place. Manchester United, qui se déplace chez les Gunners ce mercredi soir, peut revenir à une longueur en cas de victoire.