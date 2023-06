Zizou débarque sur Twitch

Le PSG en rêvait, Amine l’a fait.

Le streamer Amine, actif sur Twitch et à l’origine du match Eleven All Stars entre personnalités françaises et espangoles en novembre dernier, a dévoilé son nouveau projet foot. Avec une tête d’affiche d’envergure : Zinédine Zidane.

Vendredi 16 Juin sur ma chaîne 🤩 16h30 C’est une folie. pic.twitter.com/naMnnd0i2t — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) June 12, 2023

Ce vendredi 16 juin, l’évènement baptisé « Zidane contre le monde » verra la légende française disputer trois matchs de « five » avec ou contre d’autres personnalités, parmi lesquelles Mamadou Niang, Samir Nasri, le journaliste Smaïl Bouabdellah, la championne de foot freestyle Mélody Donchet ou encore les streamers Yannou et Billy. D’autres noms devraient être annoncés.

🚨 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 🇫🇷⚽️ C’est vendredi 16 juin dès 16h30 sur la chaîne twitch d’Amine 🎥🔥 On peut remercier 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 Allez leur donner de la force sur insta :https://t.co/FD3rOGf3eQ Les explications du concept ⤵️ pic.twitter.com/rkkIPGD9Eu — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) June 12, 2023

Chaque apparition du Z, on prend. Surtout sur un carré vert.

Ranieri rira bien le dernier