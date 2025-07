Yehvann Diouf a trouvé son point de chute

De la Champagne à la Côte d’Azur.

Après avoir évolué à l’ESTAC (2018-2019) et au Stade de Reims (2019-2024), Yehvann Diouf va découvrir une région plus ensoleillée. Présent à la reprise de l’entraînement lundi, en tenue civile, le gardien et capitaine du club champenois s’apprête à faire ses adieux. Comme révélé par Le Parisien, un accord a été trouvé avec l’OGC Nice pour un transfert estimé à 7 millions d’euros, bonus compris.

En remplacement de Bulka

Le portier de 25 ans était sous contrat avec Reims jusqu’en 2027 et passera sa visite médicale ce mardi avant de parapher un contrat de cinq ans avec les Aiglons, selon les informations de L’Équipe. Il prendra la succession de Marcin Bulka, en partance pour l’Arabie saoudite. Courtisé par Lens et le Torino, l’international sénégalais a finalement choisi de rester en France, et dans un club européen.

Pour Reims, relégué en Ligue 2, ce départ s’inscrit dans une intersaison déjà active sur le marché, puisqu’Amadou Koné a rejoint Neom contre 12 millions d’euros, et Nhoa Sangui a pris la direction du Paris FC pour 5 millions d’euros.

Les supporters rémois en PLS.

