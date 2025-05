Wendie Renard vit mal sa non-sélection en équipe de France

Les malheurs de Wendie.

À quelques semaines de l’Euro féminin, l’équipe de France se retrouve dans une zone de turbulences. Alors que les Bleues termineront leur campagne de Ligue des nations contre la Suisse et l’Islande, la liste des 23 sélectionnées n’a pas manqué de faire réagir. Laurent Bonadei, sélectionneur depuis l’été dernier, s’est passé de trois cadres : Kenza Dali, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard. Il se murmurerait qu’elles ne seraient non plus retenues pour le championnat d’Europe.

Une Wendie « effondrée »

La nouvelle aurait touché Wendie Renard, à en croire L’Équipe. Si la taulière de l’Olympique lyonnais (168 sélections, 39 buts) ne s’est pas exprimée devant les médias, des proches manifestent qu’elle serait « effondrée » depuis sa non-convocation. Certaines de leurs coéquipières ont pris le temps d’envoyer un petit message de soutien, à l’image de Sandie Toletti, pensant que « ça devait être difficile d’encaisser cela à quelques mois de l’Euro ». Laurent Bonadei reste conscient de son choix difficile : « Je comprendrais qu’elles aient de la colère envers moi, qu’elles soient tristes. »

Pas la première relation difficile de Wendie Renard avec un sélectionneur.

