Wendie Renard reste convaincue que la FFF va trouver un diffuseur pour le Mondial

Le temps presse.

En marge du dixième titre des Lyonnaises en Coupe de France ce samedi face au PSG (2-1), Wendie Renard s’est exprimée sur l’absence persistante de diffuseurs en France pour le prochain Mondial australien (20 juillet-20 août). Deux mois avant l’événement, et comme d’autres pays européens, la FFF n’a en effet toujours pas trouvé preneur : « C’est à moi de vous retourner la question : qu’est-ce que vous en pensez ? (Rires.) Nous ne sommes pas décisionnaires de ça, c’est à la FFF, à ceux qui s’occupent de ça, de faire l’appel d’offres qu’il faut pour attirer. J’y crois, je pense qu’on ne peut qu’avoir un diffuseur. Le football féminin est en train d’éclore de partout et si on n’a pas de diffuseur, ça veut dire qu’on fait marche arrière. Après tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines, mois, même pour la D1 Arkema la saison prochaine, je pense que ça va dans le bon sens. Chaque personne a sa place, et des gens compétents prendront des décisions. »

Sinon, Hervé Renard pourra toujours pousser une gueulante.

