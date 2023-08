Wendie Renard : « C’était mon dernier Mondial »

Rideau.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Wendie Renard est revenue sur le Mondial – qui s’est arrêté en quarts pour l’équipe de France – et sur son avenir. À la question « était-ce votre dernier match de Coupe du monde ? », la capitaine s’est montrée lucide : « Oui, malheureusement. Oui, oui… On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd’hui il faut être honnête et lucide surtout. Dans quatre ans, j’aurai 37 ans, il y a des exemples de joueurs et joueuses qui évoluent encore à cet âge-là au plus haut niveau mais je pars du principe que c’était mon dernier Mondial, c’est pour ça que j’étais encore plus en mission. »

« Quand on regarde le quart de finale que l’on a vécu contre les USA à la maison en 2019 et celui contre l’Australie, on a vu un autre visage de l’équipe de France, a-t-elle également déclaré au sujet de cette élimination face aux Matildas. C’est ça que je retiens. Ce n’est pas un problème mental, je l’ai vu déjà trois fois ce match face à l’Australie, je le connais par cœur. Mentalement, on a montré que l’on était là, même si on a subi en début de deuxième période, à aucun moment on a montré qu’on était faibles. Elles ne nous ont pas marché dessus. »

Reste à savoir si elle poussera jusqu’à l’Euro 2025. C’est qu’il y a une armoire à trophées à remplir, quand même.