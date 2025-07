Valentin Barco s’engage définitivement à Strasbourg

Allez, Barco !

Arrivé par la petite porte du côté de Strasbourg après deux passages très compliqués à Séville et Brighton, Valentin Barco s’est définitivement engagé avec le club français pour environ 10 millions d’euros. Et c’est une bien bonne nouvelle pour Liam Rosenior et les siens qui pourront profiter du petit Argentin très prometteur jusqu’en 2029. Repositionné en milieu central par le stratège alsacien, le garçon a brillé dans l’entrejeu strasbourgeois aux côtés d’Andrey Santos, qui lui ne devrait pas rester en France. Mais tant que l’une des plus belles pattes gauches de France reste en Ligue 1, ça nous va.

Une quinzaine de matchs, mais déjà un patron

Sa rencontre contre Lyon, le même jour la naissance de son premier enfant, n’aura été qu’une masterclass parmi tant d’autres pour ce petit roux plein de grinta. Avec la présence de Diego Moreira sur la gauche de l’effectif alsacien, l’Argentin qui fêtera ses 21 ans le 23 juillet risque de rester dans le centre du jeu.

Et franchement, on ne va pas s’en plaindre.

