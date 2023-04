Une légende des Verts a encore Pascal Dupraz en travers de la gorge

Dijon est prévenu.

Lors de sa première conférence de presse à Dijon, où il a remplacé ce lundi Omar Daf au poste d’entraîneur, Pascal Dupraz a indiqué « qu’à Saint-Étienne, j’ai réveillé les morts ! » Si le Haut-Savoyard n’a pas pu empêcher la relégation des Verts lors de ses six mois aux commandes (de décembre 2021 à juin 2022), cette déclaration a piqué au vif Patrick Guillou. L’ancien défenseur de l’ASSE (66 matchs entre 1997 et 2000 et un deuxième passage entre 2001 et 2003 avec 44 parties) s’est fendu sur Twitter d’un sarcastique : « Génial… Il nous a donc enterrés vivants ! » Ce n’est pas la première fois que le spécialiste du foot allemand de beIN Sports lance des piques envers l’ancien entraîneur de Toulouse. À travers ses chroniques dans le journal du Progrès, il lui reprochait notamment le niveau de jeu à l’époque de l’ASSE.

Génial … il nous a donc enterrés vivants ! …. pic.twitter.com/U8GtL6vjFv — GUILLOU Patrick (@pguillou42) April 3, 2023

Possible d’installer Patrick au micro pour le prochain Dijon-Rodez ?