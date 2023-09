Grave blessure de Caio Henrique

Adi Hütter peut grimacer.

Très en vue depuis le début de la saison, Caio Henrique s’est gravement blessé au genou. Le latéral gauche, auteur de quatre offrandes en six matchs, était sorti à la 82e minute, vendredi, lors de la défaite de Monaco face à Nice (0-1). L’international brésilien souffre d’une « entorse du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur en cours d’évaluation » a-t-on appris par un communiqué publié par Monaco ce mardi soir. Henrique devrait être absent pendant plusieurs mois. À ce jour, on ne sait toujours pas s’il sera opéré ou non. Convoqué avec la Seleção, le Monégasque, qui ne compte qu’une seule sélection, manquera les rencontres de qualification pour la Coupe du monde face au Venezuela (13/10) et à l’Uruguay (18/10).

Communiqué officiel de l'AS Monaco. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 26, 2023

Et ça continue encore et encore.

Un Bulka à part