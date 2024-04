Vers des listes de 26 joueurs à l'Euro ?

L’Europe des 26 plutôt que celle des 23.

Selon les informations de L’Équipe et de plusieurs médias britanniques, la commission des compétitions pour les équipes nationales de l’UEFA s’est prononcée ce lundi à une très courte majorité pour un élargissement du nombre de joueurs sélectionnés pour le prochain Euro. L’objectif sera d’autoriser des listes à 26 joueurs à la place des 23 noms traditionnellement autorisés. Le comité exécutif de l’instance européenne se réunira cette semaine pour prendre une décision définitive. Celui-ci suit la plupart du temps l’avis de la commission, mais il est encore possible qu’il procède à des ajustements, choisissant par exemple d’opter pour des listes à 25 joueurs.

En 2021, l’UEFA avait décidé d’élargir les listes de 23 à 26 joueurs pour l’Euro 2020 en raison des risques de contaminations au Covid. Une formule qui avait été conservée par la FIFA lors de la Coupe du monde 2022, mais qui n’était pas censée être reconduite pour le prochain Euro, avec un retour des listes traditionnelles à 23. Le sujet est depuis plusieurs mois source de discussions entre les différentes Fédérations et l’instance européenne. Le bien-être et la santé des joueurs sont les principaux arguments des adeptes des listes à 26, alors que le nombre de matchs risque d’encore augmenter dans les prochaines années avec le nouveau format de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs.

Didier Deschamps n’aura donc plus aucune excuse pour ne pas emmener Pierre Lees-Melou en Allemagne.