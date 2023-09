Une action de militants écologistes empêchée durant Allemagne-France

Pas de mise au vert.

Comme beaucoup d’évènements sportifs ces dernières années, Allemagne-France a failli être perturbé pendant quelques instants. Selon L’Équipe, quatre militants écologistes, deux du mouvement français Dernière Rénovation, et deux de son pendant allemand, Letzte Generation, étaient présents au Signal Iduna Park de Dortmund, mardi dernier. Arborant un T-shirt où l’on pouvait lire « One common goal » (« un but commun » en français), ils ont été repérés puis interpellés. D’après les informations du quotidien, une des participantes françaises a été interrogée directement dans l’enceinte, avant d’être relâchée.

Les trois autres membres ont été emmenés au commissariat, puis libérés. Leur plan initial était de pénétrer sur la pelouse et de lancer des confettis en signe de non-violence. Ils auraient ensuite été sortis par la sécurité, interrompant la rencontre quelques secondes. C’est l’inaction des gouvernements à vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre qui était visée à travers ce geste, qui n’a finalement pas eu lieu.

Ça aurait peut-être stoppé la contre-attaque de Leroy Sané.

