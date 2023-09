Un ultra dijonnais condamné pour des cris de singe quatre ans après les faits

Inattendu, mais rassurant.

Adrien O., membre des Lingon’s Boys, principal groupe ultra du Dijon FCO, a été condamné ce lundi à deux ans d’interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive et à une amende de 1000 euros. En plus de cela, le supporter dijonnais devra verser 2700 euros pour les parties civiles (Licra, SOS Racisme et LFP) et un euro symbolique de dommages et intérêts à la LFP. Les faits dont il a été jugé coupable remontent à avril 2019, lorsqu’il avait adressé des cris de singe à Prince Gouano, défenseur central d’Amiens.

Le capitaine avait alors menacé de rentrer aux vestiaires avec l’ensemble de ses coéquipiers avant que le match ne reprenne. L’auteur des faits, quant à lui, a été mis en examen quatre ans avant sa condamnation puisqu’un non-lieu et un appel sont survenus entre-temps. L’effervescence n’était donc plus la même au tribunal correctionnel de Dijon lundi, l’affaire d’Adrien O. étant la dernière de la journée dans une salle « presque vide », d’après France 3 Bourgogne-Franche-Comté. L’accusé se défendra vainement d’avoir hurlé « Aou, aou, aou […] un cri imitant les Spartiates. »

C’est cela aou-aou-aoui…

