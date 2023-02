Un trio arbitral 100% féminin pour Troyes-Monaco

Arbitrage à Troyes.

Pour la rencontre entre Troyes et Monaco comptant pour la 26e journée de Ligue 1, le corps arbitral sera composé de trois femmes pour la première fois dans l’histoire du Championnat de France. Stéphanie Frappart, déjà pionnière pour les femmes arbitres en Coupe du monde, sera l’arbitre centrale. Elle sera assistée de Manuela Nicolosi et Élodie Coppola. Les trois femmes, qui ont déjà officié ensemble à maintes reprises, participeront à la Coupe du monde féminine 2023 en juin et juillet prochains et seront les trois représentantes de l’Hexagone.

Ce n’est néanmoins pas une première dans le football masculin. En décembre dernier, la Serie B l’avait aussi fait pour le match entre Frosinone et Ternana.

Heureusement que Laurent Nicollin ne sera pas dans les parages.