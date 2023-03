Monaco rejoint par l’ESTAC sur le fil

Troyes 2-2 AS Monaco

Buts : Kouamé (31e) et Ugbo (90e+1) pour l’ESTAC // Ben Yedder (80e et 83e) pour l’ASM

L’ASM remonte sur le podium, l’ESTAC reste dix-neuvième : ce match nul (2-2) n’est donc ni une bonne ni une mauvaise opération.

Dans une partie plaisante, avec deux équipes libérées, les Troyens ont été les premiers à s’élancer. Andreas Bruus s’est ainsi illustré d’une frappe lointaine légèrement au-dessus (12e). La réaction monégasque n’a cependant pas tardé à inverser la tendance, symbolisée par une possession de balle largement favorable, et une tête trop décroisée de Ruben Aguilar, pourtant seul (16e). Mais à force de gâcher, les visiteurs ont vu les hôtes conclure. Se sortant du marquage d’Aleksandr Golvin au milieu de terrain, Rominigue Kouamé a progressé au pied sans être attaqué, et fusillé Nübel d’un tir du gauche, en lucarne (1-0, 31e). Une ouverture du score surprenante, mais pas illogique.

De nouveau poussés à réagir en seconde période, les hommes de Philippe Clément ont tout tenté. D’abord avec Wissam Ben Yedder, d’un enroulé du droit, venu flirter avec le montant gauche de Gauthier Gallon (61e). Le portier aubois a été mis à contribution dans la foulée, sur une volée tendue de Youssouf Fofana à l’entrée de la surface et détournée d’un bel arrêt réflexe au sol (69e). Friable derrière, l’arrière-garde troyenne finit alors par craquer, au terme d’un cafouillage semé par Breel Embolo, et poussé au fond par Wissam Ben Yedder (1-1, 80e). Loin d’être rassasié, le buteur attitré s’offre le doublé moins de cinq minutes plus tard, en reprenant de la caboche le centre puissant de Golovin (1-2, 83e). Insuffisant en réalité, puisque Ike Ugbo, à peine entré en jeu et bien servi par Abdu Conté, égalisera sur la dernière action du match, d’un coup de casque rageur (2-2, 90e+1). WBY (presque) MVP.

Troyes (3-5-2) : Gallon – Salmier, Rami (Porozo, 66e), Palmer-Brown – Conté, Chavalerin, Kouamé, Odobert (Thierno Baldé, 66e), Bruus – Rony Lopes (Dongmo, 90e+4), Ripart (Ugbo, 78e). Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

AS Monaco (4-4-2) : Nübel – Aguilar (Diop, 76e), Disasi, Sarr, Caio Henrique – Diatta (Jakobs, 67e), Fofana, Matazo, Golovin – Ben Yedder (Boadu, 88e), Volland (Embolo, 66e). Entraîneur : Philippe Clément.

Ganago, pour Chloé