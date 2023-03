Pronostic Troyes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se relance à Troyes

Troyes est en grande difficulté cette saison et figure à une préoccupante 19e place en Ligue 1. La formation basée dans l’Aube n’est en revanche pas condamnée, puisqu’elle ne compte que 2 points de retard sur le premier non-relégable. La dynamique actuelle n’incite pas vraiment à l’optimisme. En effet, l’ESTAC n’a remporté aucun de ses 8 derniers matchs de championnat (1 match nul et 7 défaites). Le week-end dernier, les coéquipiers de Mama Baldé ont réalisé une très mauvaise opération en s’inclinant chez un concurrent direct pour le maintien, Ajaccio (2-1). Ils restent donc sur 5 revers de rang, série en cours, et vont devoir vite afficher une réaction sous peine de se laisser irrémédiablement distancer.

De son côté, Monaco entretient l’espoir de décrocher un ticket qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. 3e de Ligue 1, le club de la Principauté compte le même nombre de points que le 4e et va donc devoir s’employer pour conserver sa place sur le podium. Le week-end dernier, les coéquipiers de l’international français Youssouf Fofana ont vécu une grosse désillusion en s’inclinant lourdement à la maison face au rival Nice (0-3). Marqués, fatigués par l’élimination en C3, les Monégasques ont ainsi subi un coup d’arrêt après une série de 9 matchs sans défaite entamée juste après le retour du Mondial (7 victoires et 2 matchs nuls). Désireux de se relancer ce week-end, Monaco a une bonne opportunité de le faire sur la pelouse du relégable Troyes. Les hommes du Rocher ont les armes pour faire mal à la plus mauvaise défense du championnat pour s’imposer sans trop de difficulté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

