Un supporter raconte ce que l’Inter Miami a perdu depuis l’arrivée de Messi

Mais où est le vrai football ?

Mike Longin, membre d’un groupe de supporters de l’Inter Miami, a témoigné pour le Guardian sur les changements structurels de la franchise floridienne depuis l’arrivée de Lionel Messi. Un des changements majeurs selon lui est la relation entre le club et ses supporters : « C’est différent maintenant. On était un petit club, mais on est passé d’une atmosphère familiale à une atmosphère professionnelle en peu de temps. » Mike Longin raconte même avoir déjà bu une bière avec David Beckham, président de l’Inter Miami, mais qu’aujourd’hui, l’ambiance au stade a changé, et ce, même avant les rencontres au DRV PNK Stadium.

‘I’m happy. I have friends who are not’: What Inter Miami lost with Messi https://t.co/6rUcrN52F3 — Guardian US sports (@GdnUSsports) November 28, 2023

Avant l’arrivée de la Pulga, les joueurs se rejoignaient au centre d’entraînement et allaient au stade à pied, prenaient le temps de signer des autographes, mais ça, c’est du passé. Maintenant, ils font les 150 mètres séparant le stade du centre d’entraînement en bus. Dans le stade, les fans ont, eux aussi, changé. « Tellement de gens sont là seulement pour lui et pas pour l’équipe », regrette Mike Longin.

Qu’il se rassure : le prix des abonnements devrait doubler pour la saison prochaine, histoire de faire un tri.

