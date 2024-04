Un supporter lillois témoigne avoir été victime d’une agression sexuelle lors de Lille-OM

Onze jours après la victoire du LOSC face à Marseille (3-1), un supporter lillois a témoigné à La Voix du Nord de l’agression sexuelle dont il a été victime au cours de la rencontre. Ce lycéen a raconté le calvaire qu’il a vécu dans les travées de la Décathlon Arena. Peu avant le début du match, un autre supporter s’est mis à lui tapoter l’épaule. « Ensuite, ils se sont mis à faire ça avec ses potes. À me toucher tout le corps, mon bassin. Et ça s’est calmé à la mi-temps », raconte ce supporter de 18 ans.

« En début de deuxième mi-temps, ils ont commencé à me toucher les parties intimes, les fesses, le sexe. Ils me l’ont vraiment touché, pas effleuré, et plusieurs fois, ajoute-t-il. L’un d’entre eux m’a dit : “T’inquiète frérot, on rigole, on va arrêter”, mais ils n’ont pas arrêté. Ils ont aussi essayé d’enlever mon pantalon, mais n’ont pas réussi parce que je le tenais et qu’il était serré. » Il décrit trois ou quatre agresseurs, probablement ivres. Le LOSC a confirmé avoir reçu un témoignage via sa plateforme de signalement, mise en place après les incidents racistes de février dernier. Les autres clubs français ne sont pas épargnés : l’année passée, le rival lensois avait lui-même lancé une enquête pour des faits d’agressions sexuelles.

