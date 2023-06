Un supporter de Manchester United interdit de stade à vie

A la télé c’est cool aussi.

Début juin, un supporter de Manchester United s’est présenté à la finale de la FA Cup qui opposait les deux Manchester avait un maillot faisant référence à la catastrophe d’Hillsborough où 97 fans de Liverpool avaient perdu la vie en 1989. Arrêté par la police, il a aujourd’hui été sanctionné par son club, Manchester United. James White, l’homme de 33 ans, a été interdit de stade pour une durée indéterminée par son club. De plus, le tribunal lui a infligé une amende de 1 000 livres sterling, il devra payer des frais de justice totalisant 485 livres sterling et est interdit de tous les matchs de football au Royaume-Uni pendant quatre ans.

Official club statement on banning of James White | Manchester United https://t.co/GnsRRCDUnD

— john shimmin (@JohnShimmin) June 19, 2023